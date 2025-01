Allegri trova una nuova panchina: ha già avvertito tutti

Il tecnico livornese è nella lista della Roma, ma un altro club potrebbe soffiarglielo a sorpresa e dargli la sua prima panchina estera

Il mercato si è aperto ufficialmente in queste ore, ma anche la questione allenatori rimane sempre calda in ottica futura. Per il Milan è arrivato già il cambio in panchina, con Sergio Conceicao che esordirà domani sera contro la Juventus del figlio Francisco nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Un esordio col botto, primo step di un percorso che il portoghese spera possa portarlo alla conferma.

Il contratto dice giugno 2026, ma alla fine di questa stagione il club rossonero può interrompere unilateralmente l’accordo. E allora tornerebbe in cerca di un nuovo tecnico, sperando magari che Massimiliano Allegri sia ancora disponibile. Anche se le incognite legate alla convivenza con Ibra restano. Perché l’allenatore toscano vuole tornare in azione, anche se non ha intenzione di accettare qualsiasi soluzione. L’ex Juventus è sicuramente nella lista di Claudio Ranieri per il nuovo corso della Roma dalla prossima stagione, ma anche in Inghilterra ormai hanno acceso i radar su di lui. Il West Ham sicuramente, con Lopetegui non proprio al sicuro, ma gli stessi Friedkin potrebbero provarci in maniera forte per portarlo subito all’Everton. Scavalcanto in qualche modo i giallorossi.

L’Everton dei Friedkin su Allegri, ma lui ha già chiarito una cosa

Il portale ‘teamTALK’ ne ha parlato in queste ore, di come Allegri sia appunto nei pensieri della proprietà americana che sta riflettendo sul futuro di Sean Dyche. Che per ora rimane al suo posto, anche se a fine stagione saluterà sicuramente per la naturale scadenza del contratto. Però non è da escludere un cambio anticipato sognando proprio Max, che però ha già chiarito una cosa molto importante.

Secondo le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, Massimiliano Allegri ha già fatto sapere a tutte le squadre interessate, quindi sia West Ham che Everton, di non avere intenzione di accettare un ruolo in corsa. Il suo ingresso, quindi, sarebbe questione legata alla prossima stagione. A questo punto i Friedkin si prenderanno il loro tempo per decidere sul futuro della panchina dei Toffees, se cambiare subito e virare su un altro manager oppure prendersi un po’ di tempo e aspettare magari la fine della stagione dando fiducia a Sean Dyche. Il tecnico ha avuto la fiducia della società, ma in questi giorni sono sorte dinamiche particolari che si proverà a superare. In tutto questo la Roma osserva.