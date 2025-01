Thiago Motta lo porta via a Inzaghi: la Juventus piazza il blitz

Nuovo duello di mercato tra la Juventus e l’Inter, richiesta precisa dell’allenatore bianconero: che affare a gennaio

L’ingresso nel 2025 è carico di aspettative, per la Juventus, che si è avviata lungo un nuovo percorso, nel quale però sta trovando non poche difficoltà. Il ciclo con Giuntoli e Thiago Motta alla guida è iniziato con presupposti interessanti, ma la strada per puntare in alto si annuncia non breve.

La prima rivoluzione di mercato varata in estate ha cambiato sicuramente il volto della squadra, ma non si sta rivelando sufficiente, per lo meno per puntare ai massimi traguardi. Ecco perché a gennaio la Juventus, anche per le contingenze dovute agli infortuni e non solo per esigenze strettamente tecniche, come stiamo raccontando da diverse settimane sarà sicuramente protagonista anche a gennaio con diversi acquisti nel mirino.

La priorità del club bianconero riguarda sicuramente innesti in difesa. Ce ne saranno almeno due, considerato anche che l’addio di Danilo è ormai scontato. Si segue sempre innanzitutto Tomori, con il Milan a dettare le condizioni per la cessione. Ma l’inglese non è l’unico obiettivo caldo nel reparto arretrato. Respinta una prima proposta della Juventus per Antonio Silva dal Benfica, i portoghesi chiedono cifre più alte e per il momento su questo fronte non si registrano ancora aperture definitive. Tuttavia, la Juventus, come sappiamo, si muoverà anche in attacco e in tal senso è pronta a piazzare un colpo sfidando direttamente l’Inter.

Juventus, ritorno alla carica con il Psg: non per Kolo Muani, ma per Asensio

Mirino sul Psg, ma non per Kolo Muani, altro nome caldo degli ultimi giorni, bensì per Marco Asensio. Lo spagnolo è da tempo un pallino per i bianconeri e ora potrebbero esserci le condizioni per tentare l’affare.

Secondo ‘Footmercato’, in Francia, la Juventus starebbe prendendo contatti con i francesi per un prestito con obbligo di riscatto in estate. Una soluzione che potrebbe trovare d’accordo tutte le parti. Il giocatore ha un contratto in scadenza con il Psg nel 2026, il rinnovo non si intravede e nelle ultime settimane ha trovato davvero poco minutaggio nella squadra di Luis Enrique, dunque starebbe iniziando a pensare seriamente di cambiare aria. I parigini, dal canto loro, con la giusta proposta potrebbero acconsentire. Il nome di Asensio è emerso anche, come detto, per quanto concerne l’Inter, che però valuterebbe l’investimento più per l’estate. Giuntoli dunque vuole far presto, per anticipare Marotta.