Juventus forza quattro sul mercato: cosa succede con l’addio di Danilo

Servono quattro innesti alla Juventus, i bianconeri accelerano a maggior ragione con l’addio del difensore: gli scenari in retroguardia e non solo

Si sta già entrando nel vivo della sessione di mercato per la Juventus, a poche ore dal via ufficiale della finestra. Una prima svolta c’è già stata ed è quella, che abbiamo raccontato, riguardante Danilo prossimo all’addio e in attesa dell’accordo con il Napoli. Il brasiliano è definitivamente fuori dai piani dei bianconeri ed è, al tempo stesso, la prima richiesta di Conte per il mercato azzurro in entrata. In più, il Napoli spinge anche per l’acquisto di Fagioli, forte del gradimento del giocatore.

Juventus, da Tomori ad Antonio Silva e Hancko: il borsino dei difensori

Tutto questo porterà a una nuova accelerazione della Juventus per il colpo in difesa. Con tanti nomi che sono sul taccuino di Giuntoli, come sappiamo.

A cominciare da Tomori, per il quale, però, adesso saranno fondamentali le indicazioni che arriveranno da Conceicao, nuovo allenatore del Milan, con una situazione che potrebbe anche essere diversa rispetto all’era Fonseca, anche se il giocatore rimane tutt’altro che incedibile al momento. I contatti non vengono comunque interrotti – per provare ad arrivare a un prestito con obbligo di riscatto tra i 25 e i 30 milioni di euro – così come sta avvenendo per Antonio Silva, con la regia di Jorge Mendes alle spalle. Il difensore ha dato la sua disponibilità, ma il Benfica per adesso fa muro. Come lo fa il Feyenoord per Hancko, con la Juve che però può giocarsi la carta Facundo Gonzalez. Si lavora su più tavoli, insomma, sapendo che con la partenza di Danilo i difensori dovranno essere almeno due. Si tratta di diverse situazioni che verranno definite nei prossimi giorni, in attesa di capire cosa succederà per il colpo in attacco che dovrà rappresentare il vice Vlahovic.

Nel frattempo, la Juventus ha bisogno di vendere. Fagioli è già sul mercato, da capire la situazione relativa a Douglas Luiz. Si prepara una nuova piccola rivoluzione dopo quella estiva, per raggiungere l’obiettivo del ritorno in Champions League, a dir poco fondamentale.