Conte lo fa di nuovo: altro sgarbo alla Juventus

Antonio Conte e lo sgambetto al suo passato bianconero, il tecnico del Napoli vuole un obiettivo di Giuntoli: operazione sorpasso

Antonio Conte, quando scende in campo, lo fa sempre per vincere. Ed ecco perché l’allenatore del Napoli si sta nascondendo sempre meno, parlando degli obiettivi della sua squadra, fino ad aver dichiarato, recentemente, di non firmare per il ‘semplice’ ingresso tra le prime quattro in classifica e dunque in zona Champions League, ma di aspirare anche a qualcosa di più grande.

Il suo Napoli non incanta, ma intanto ha chiuso il 2024 in testa alla classifica a pari punti con l’Atalanta. Settimana dopo settimana, i partenopei danno prova di solidità e di convinzione nei propri mezzi. Dando un segnale forte alla concorrenza. Dopo aver vinto con Juventus e Inter, nel nostro campionato, l’ex Ct della Nazionale sogna di ripetersi anche in azzurro. E per questo, nonostante le dichiarazioni di facciata sul ‘fastidio’ portato dal mercato di gennaio, auspica un intervento da parte della società, per cullare le proprie ambizioni.

Il ds Manna sta lavorando a più di qualche colpo, innesti che dovranno essere utili a dare maggiori alternative alla squadra nella seconda parte della stagione. Da questo punto di vista, sono possibili svariati intrecci con la Juventus. Danilo è stato messo alla porta dai bianconeri e il Napoli lavora all’intesa, ma non è l’unico nome sul quale i due club stanno dialogando. Al Napoli potrebbe arrivare anche Fagioli, con il giocatore che spinge per la destinazione partenopea. Non è finita qui. Tra i possibili rinforzi dei campani, potrebbe esserci anche un giocatore non tra le fila della Juventus, ma che i bianconeri stanno seguendo da tempo.

Il Napoli e Conte entrano in scena per Tomori: Juve gelata

L’indiscrezione che fa rumore arriva dall’Inghilterra, dove ritengono che anche gli azzurri abbiano chiesto informazioni per Fikayo Tomori.

Non è un mistero che il Napoli cerchi un difensore e forse il giocatore del Milan potrebbe fare al caso di Conte. La notizia viene riportata da ‘Tbrfootball’, dove sottolineano che per l’inglese si starebbero muovendo anche Tottenham e Newcastle. Partita aperta a ogni soluzione, molto dipenderà comunque da cosa vorrà fare Conceicao, appena insediatosi a Milanello.