Nuovo infortunio e quasi un mese di stop: salta la Supercoppa

Lesione muscolare per l’esterno, out sia in Inter-Atalanta che nell’eventuale finale in programma lunedì 6 gennaio

Brutta tegola a due giorni dall’inizio della Supercoppa italiana. Nella fattispecie a due giorni da Inter-Atalanta, prima semifinale del torneo a quattro che anche quest’anno si disputerà in Arabia Saudita. Il tecnico dovrà fare a meno di lui nella spedizione a Riad.

La squadra di Inzaghi e quella di Gasperini si affronteranno per la seconda volta in stagione. La prima c’è stata in campionato, alla terza giornata, con gli orobici asfaltati al ‘Meazza’ per 4-0. Da lì in poi De Roon e compagni non hanno però sbagliato quasi nulla, soprattutto in Serie A che ora comandano insieme al Napoli..

L’Inter ha comunque una gara in meno rispetto alla ‘Dea’ e alla formazione di Antonio Conte. Reduce dal successo contro il Como, i nerazzurri sono arrivati in Arabia ieri sera (ancora) senza Acerbi e Pavard, oltre al terzo portiere Di Gennaro. Recuperato e presente, invece, Matteo Darmian.

Supercoppa Italiana, Inter-Atalanta: Gasperini perde anche Cuadrado

L’Atalanta partirà oggi e sicuramente senza due pedine importantissime come Scamacca e Retegui. A loro si è appena aggiunto l’altro ex della sfida, vale a dire Juan Cuadrado. Come riporta ‘Sportmediaset’, l’esterno colombiano rimarrà a Zingonia a causa di una lesione fasciale del muscolo bicipite femorale destro.

Secondo infortunio muscolare in stagione per Cuadrado

Per Cuadrado si prevede uno stop forzato di circa tre settimane. Potrebbe quindi saltare pure l’incrocio con l’altra sua ex, la Juventus, fissato per il prossimo 14 gennaio e valevole per la 19esima giornata di campionato. Approdato all’Atalanta in estate, da svincolato dopo la fine dell’esperienza all’Inter, il 36enne ha finora collezionato 13 presenze con la maglia orobica. Ma in tutto soltanto 413′.

Questo è il secondo infortunio muscolare da quando è diventato un calciatore dell’Atalanta, il terzo dal ritorno in campo dopo l’operazione al tendine d’Achille che l’anno passato lo ha obbligato a star fuori ben quattro mesi e saltare 21 gare tra Serie A, Coppa Italia e Champions.