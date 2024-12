Quali sono secondo voi i 5 migliori acquisti della Juventus nel 2024? Noi abbiamo scelto la nostra classifica sui colpi realizzati, analizzando l’intero anno solare da gennaio

Una squadra come la Juventus non può permettersi di sbagliare gli acquisti durante le sessioni di calciomercato, ma, spesso, è accaduto in passato. Il 2024 bianconero non è stato particolarmente ricco di emozioni, con la vittoria della Coppa Italia come punto massimo di gioia. La seconda metà dello scorso campionato e la prima di quello in corso, hanno mostrato una squadra vulnerabile.

Seppur ancora imbattuta, la Juve di Thiago Motta non ha ancora convinto al 100% e sembra già uscita dalla lotta per lo Scudetto con largo anticipo. Cosa potrebbe non aver funzionato? I motivi possono essere tantissimi, magari anche qualche acquisto che non ha ancora reso al massimo. Noi, però, abbiamo voluto analizzare i 5 colpi di mercato migliori che ha fatto la Juventus nel 2024.

Michele Di Gregorio, il nuovo volto in porta

Per questa top 5 abbiano analizzato, sia il calciomercato di gennaio 2024, che ovviamente quello estivo. Non abbiamo tenuto conto di ritorni dai prestiti, né tanto meno di calciatori provenienti dalla Next Gen come Yildiz, dato che è un prodotto tutto fatto in casa bianconera. Ecco perché al quinto posto abbiamo inserito Di Gregorio, il nuovo volto della porta della Juventus.

Affidabile, preciso e mai protagonista di errori gravissimi. Fin qui la sua stagione è stata estremamente lineare, senza prestazioni al di sopra delle righe, né particolari nei, se non quel rosso ricevuto in Champions League. In campionato si è alternato con Perin, dimostrando di non soffrire il passaggio alla Juventus, ma non compiendo neanche miracoli clamorosi.

Teun Koopmeiners, finalmente in crescita

Ci sono voluti mesi per iniziare a vedere il vero Koopmeiners e per i quasi 60 milioni di euro spesi dalla Juventus per acquistarlo, non possiamo inserirlo più in alto del quarto posto. Un solo gol e 3 assist in oltre 1500 minuti sono decisamente pochi, ma il trend è in assoluta crescita, dato che tutti i bonus sono arrivati nel mese di dicembre. Fino ad allora, però, l’olandese aveva patito lo scotto del passaggio dall’Atalanta e l’infortunio alle costole non lo ha favorito. Nella seconda metà di stagione serve la svolta definitiva.

Pierre Kalulu, la sorpresa in difesa

Preso in prestito dal Milan per poco più di 3 milioni di euro, il centrale è diventato un perno inamovibile per Thiago Motta. Anche fin troppo, dato che ha saltato una sola partita nelle ultime 20 giocate dalla Juventus. La stanchezza si inizia a far sentire, ma fino alle ultimissime uscite, il suo rendimento è stato eccezionale, prendendo egregiamente il posto dell’infortunato Bremer. Sicuramente una sorpresa di questo 2024 per i bianconeri.

La Juventus riscatterà Kalulu e sta pensando anche a Tomori come rinforzo. Un’operazione simile a quella portata avanti in estate con il Milan e che ha fruttato ai bianconeri, dato il super rendimento del difensore. A gennaio toccherà a Cristiano Giuntoli provare a chiudere con una fumata bianca.

Khephren Thuram, può diventare un’arma in più

Non ci siamo fatti condizionare dalla doppietta contro la Fiorentina, ma sicuramente vederlo in ruolo più avanzato, con più libertà di movimento in mezzo al campo, lo renderà un fattore aggiunto per la Juventus. Pagato poco meno di 21 milioni di euro, il centrocampista francese merita la medaglia d’argento per quanto fatto vedere fin qui in bianconero.

Il talento è di famiglia e anche lui ha impiegato del tempo ad adattarsi alla Serie A e al gioco di Thiago Motta. Un infortunio ad inizio stagione lo ha condizionato, ma ora è libero di divertirsi in mezzo al campo. Gli inserimenti visti contro la Viola possono diventare un fattore determinante nella seconda metà di stagione, dove la Juventus avrà un gran bisogno di lui per puntare a qualificarsi in Champions League. Ora servirà mantenere la continuità.

Francisco Conceiçao, il super colpo della Juventus

Non abbiamo avuto alcun dubbio per la prima posizione. Arrivato in prestito dal Porto per 7 milioni di euro più 3 di bonus, Francisco Conceicao ha stregato la Juventus, i suoi tifosi, gli addetti ai lavori e Thiago Motta. In 19 presenze ha realizzato 3 gol e 5 assist, ma sono soprattutto le prestazioni ad aver convinto da subito la dirigenza bianconera.

Conceicao verrà riscattato in estate e la volontà della Juve è quella di evitare di pagare la cifra di 30 milioni di euro di clausola rescissoria. Non sarà facile convincere i portoghesi, ma Cristiano Giuntoli proverà a strappare un accordo. Dopo 4 mesi dal suo arrivo, il 22enne ha già ottenuto la medaglia d’oro come miglior acquisto della Juventus in tutto il 2024.