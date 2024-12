Scopri quali sono i 5 giocatori dell’Inter che hanno saltato più partite per infortunio nel corso del 2024: un dato è allarmante

Il 2024 è stato un anno da incorniciare per l’Inter, che ha conquistato la vittoria del 20° scudetto, ottenendo la seconda stella proprio al termine del derby contro i cugini del Milan. Un’annata strepitosa, che ha sì portato alla delusione di un’eliminazione precoce in Champions League, ma anche alla consacrazione della macchina creata da Simone Inzaghi.

Un anno solare, però, che non ha risparmiato i nerazzurri anche da qualche intoppo. Tra questi, ovviamente, quelli imprevisti. Abbiamo voluto cimentarci in un focus sui 5 calciatori dell’Inter con il maggior numero di partite saltate per infortunio nel corso di tutto il 2024. La classifica che vedrete, terrà conto dei giocatori ancora in rosa e partirà nel calcolo dallo scorso gennaio, fino alla 18a giornata di Serie A di quest’anno, l’ultima, appunto, del 2024.

Nicolò Barella, autunno difficile per il centrocampista

Il nostro elenco inizia con uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Il 2024 di Nicolò Barella ha dato importanti soddisfazioni con l’Inter, molte meno con la nazionale italiana durante gli Europei. É in questa stagione, però, che il classe ’97 ha patito tutti i grandi sforzi fatti in campo, vedendosi costretto a fermarsi tra settembre e ottobre per un infortunio alla coscia. Barella ha saltato complessivamente 7 partite nel 2024 con l’Inter, nessun dramma insomma.

Hakan Calhanoglu, e il problema agli adduttori

L’Inter non può rinunciare ad Hakan Calhanoglu e il centrocampista turco ha sempre fatto di tutto per esserci in campo. Dall’inizio del 2024, ha saltato 8 partite, di cui 5 in questa stagione. Il problema agli adduttori, che già lo aveva costretto ad un forfait a marzo, è tornato in autunno, ma i nerazzurri hanno saputo sopperire all’assenza di un altro dei centrocampisti migliori della Serie A. Ora Calhanoglu si è lasciato alle spalle un periodo negativo, ed è tornato regolarmente in campo e anche al gol.

Benjamin Pavard, una stagione da dimenticare

Se l’inizio di 2024 per Pavard era stato più che positivo, con la fiducia di Inzaghi e il posto da titolare praticamente assicurato, questo finale di annata è stato un incubo per il francese. Proprio di questi tempi, un anno fa, il calciatore si è lussato la spalla, saltando diverse partite con l’Inter e, anche quest’anno, novembre e dicembre non hanno portato molta fortuna al difensore.

Anche per lui sono 8 le partite saltate per infortunio, ma il numero è destinato a salire. Pavard, infatti, dovrebbe saltare la prossima gara di campionato e, probabilmente, anche la successiva. Con un asterisco importante, però, da inserire: i prossimi due turni di Serie A saranno giocati già nel 2025 e dunque non conterebbero in questa classifica che abbiamo stilato.

Carlos Augusto, un autunno da incubo

Ancora una volta l’autunno come periodo negativo per l’Inter. Proprio come successo a Barella, anche Carlos Augusto ha dovuto rinunciare ad una serie di partite tra settembre e ottobre. Il totale è di 10 match saltati per infortunio, se consideriamo anche quello avuto a marzo. La coscia dell’esterno nerazzurro non ha retto e lo ha tenuto fuori praticamente un mese, portando Inzaghi a cambiare piani.

Ora, l’ex Monza è tornato pienamente a regime e ha anche iniziato finalmente a segnare. Un’arma in più per l’Inter, che vorrà riconquistare la vetta della classifica di Serie A che ora dista 1 punto, ma con una partita da recuperare contro la Fiorentina. Il 2025 può essere un anno di maggiore continuità per il calciatore brasiliano classe 1999.

Francesco Acerbi, gli infortuni come una condanna

Il triste primo posto di questa classifica sui calciatori che hanno saltato il maggior numero di partite per infortunio, è tutto di Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter ha saltato ben 22 partite per infortunio nel 2024, un’enormità. A febbraio il problema al polpaccio, a maggio la pubalgia che lo ha costretto ad un lento recupero in estate.

A inizio stagione un’altra condanna: prima il bicipite femorale e poi uno stiramento alla coscia che lo sta tenendo fuori da novembre. Circa 50 giorni di infortunio, che gli hanno fatto saltare metà stagione. L’età che avanza ha sicuramente influenzato sulle condizioni di Acerbi e questo dovrà essere un segnale per la dirigenza interista.

Giuseppe Marotta dovrà intervenire sul ruolo del difensore nel calciomercato di gennaio per dare all’Inter una copertura più sicura. Specialmente sul lungo periodo e in vista della prossima stagione, non si potrà fare affidamento sui giocatori contati e così maturi d’età per il reparto arretrato. Siamo sicuri che questo dato sarà arrivato anche ai piani alti in quel di Milano, dove si procederà a per correre ai ripari.