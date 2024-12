Milan, il primo avvertimento di Conceicao: “Servono i fatti e i risultati”

Sergio Conceicao ha diretto il primo allenamento al Milan e rilasciato le sue prime parole da tecnico rossonero: subito un segnale a tutto l’ambiente

Poche ore dopo il suo arrivo in Italia, per diventare il nuovo allenatore del Milan, subito in campo Sergio Conceicao, a dirigere la prima seduta. Gli impegni del resto incombono, i rossoneri cominceranno nel nuovo anno con un appuntamento fondamentale, quello contro la Juventus in Supercoppa italiana. Da lì, partirà il dopo Fonseca, nel tentativo di invertire la rotta di una stagione assai complicata.

L’ex allenatore del Porto, intervistato dai canali ufficiali del Milan, ha rilasciato le prime dichiarazioni da tecnico del Diavolo. Mostrandosi consapevole dell’opportunità a disposizione, ma anche delle responsabilità che questa comporta, nei confronti di tutte le componenti dell’ambiente. Lanciando un segnale a tutti per provare a fare da subito la differenza. “Sono orgoglioso di poter iniziare questa avventura – ha spiegato – L’emozione c’è, ma è momentanea. Dobbiamo lavorare e avere il cuore caldo, ma la testa fresca. Dobbiamo dare il massimo per vincere le partite, è quello che dobbiamo fare perché rappresentiamo un grandissimo club a livello mondiale, del quale si deve essere all’altezza. Non abbiamo tanto tempo, ma non deve essere una scusa, devo sfruttare tutto quello che ho a disposizione, perché i giocatori capiscano quello che devono fare a livello individuale e collettivo. Siamo una squadra forte, ma c’è tanto lavoro da fare, non c’è altra strada. Servono mentalità e organizzazione per mettere a frutto le qualità che abbiamo. In questo modo, riusciremo a fare delle belle cose quest’anno. Ma so che le parole sono parole, sono chiamato a dimostrare con i fatti e con i risultati. Alle spalle, deve esserci tanto lavoro da parte di tutti, non solo dei giocatori ma anche degli staff. Ai tifosi posso dire che lavoreremo molto per tornare ad essere all’altezza di questo grande club”.