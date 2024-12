La doppia firma sblocca Osimhen: pagano subito la clausola

Il futuro dell’attaccante nigeriano si sta rivelando un rebus tutto da sciogliere: l’intreccio non passa inosservato e chiama in causa nuovi protagonisti

Uno degli attaccanti che sta calamitando le più importanti attenzioni mediatiche è sicuramente Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, sta vivendo una stagione da autorevole protagonista con la maglia dei giallorossi di Istanbul. Lo score realizzativo, del resto, parla chiaro: 12 gol e 5 assist in uno prima parte di stagione a tratti esaltanti.

Rispetto a quanto lasciato trapelare fino a qualche settimana fa, il futuro del bomber nigeriano ancora di proprietà del Napoli rappresenta un enigma da sciogliere. Da una parte le continue indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra che vorrebbero Osimhen propenso ad accettare la corte dei top club di Premier League. Dall’altra gli spifferi che vorrebbero una Juventus allettata all’idea di affondare il colpo per uno dei pupilli di Giuntoli, a maggior ragione se si concretizzasse la cessione di Osimhen. Infine, i piani del Galatasaray, desideroso di giocarsi tutte le sue carte per provare a definire la permanenza dell’attaccante nigeriano ad Istanbul. Del resto, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia si inseriscono proprio in questo tipo di orizzonte.

Calciomercato Juventus, dalla Turchia: il Galatasaray trova i soldi per Osimhen

A tal proposito, secondo quanto riferito da Fanatik, il Galatasaray sarebbe intenzionato a versare per intero l’importo della clausola rescissoria di Dybala facendo leva su due contratti di sponsorizzazione, frutto di contatti importanti con il mondo cinese. I 75 milioni di euro – valore della clausola rescissoria – sarebbero dunque coperti in maniera importante da questo tipo di accordi, facilitando un’operazione che si preannuncia comunque molto complicata.

Benché sia chiara la volontà del club giallorosso di puntare con forza su Osimhen, i contatti esplorativi portati avanti dal Galatasaray non hanno ancora porto a sbocchi concreti. Ad ogni modo, a meno di clamorosi dietrofront, le chances che questo tipo di operazione possa essere formalizzata già a gennaio sono piuttosto scarse. Molto più probabile, invece, che si mettano basi concrete in vista di un’estate che si preannuncia assolutamente movimentata sul fronte Osimhen.