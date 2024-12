Jonathan David in Serie A, annuncio a sorpresa: “Discussioni in corso”

Inter e Juventus sono da tempo sulle tracce dell’attaccante canadese il cui contratto con il Lille scade alla fine di questa stagione

Jonathan David in Serie A? Annuncio a sorpresa dell’attaccante canadese in scadenza a giugno 2025 con il Lille. Il classe 2000 nato negli Stati Uniti è stato intervistato da ‘La Voix du Nord’ anche in merito al proprio futuro.

David, l’Inter si allontana

Da mesi David è nel mirino pure delle big italiane, in particolare di Inter e Juventus. Come scritto da Calciomercato.it, però, il club nerazzurro ha mollato un po’ la presa viste le richieste economiche del 24enne: ingaggio intorno ai 6 milioni netti e commissioni sugli 8/10 milioni.

Ma anche perché chiede garanzie di impiego da titolare, e all’Inter partirebbe dietro Lautaro e Thuram nelle gerarchie di Inzaghi. A meno di una partenza di uno dei due, del francese in particolare.

Le richieste sono alte pure per i bianconeri. Giuntoli lo stima dai tempi del Napoli e si sta muovendo per il post Vlahovic, ma per mettere le mani sul canadese dovrebbe mettere in conto un investimento complessivo di circa 80 milioni tra stipendio lordo e oneri vari. Alla Juve ha intanto fatto gol lo scorso 5 novembre in Champions League.

Calciomercato Inter e Juventus, David non chiude al rinnovo col Lille: “50 e 50”

Più che Serie A e Barcellona, il futuro di David potrebbe essere in Inghilterra. Come raccolto da CM.IT, il suo agente è in trattativa con una big di Premier. Indiscrezioni fanno il nome dell’Arsenal. Al quotidiano francese, tuttavia, il numero 9 nato a Brooklyn ha spiazzato un po’ tutti non chiudendo alla permanenza al Lille. Dunque alla possibilità di un rinnovo.

“Come ha dichiarato in più occasioni il presidente Letang, ci sono delle discussioni in corso – le parole di David – Stiamo parlando e nessuna decisione è stata ancora presa. Non chiudo alcun tipo di porta, è una situazione da 50 e 50“.

Presenze, gol e assist: i numeri di David col Lille

David è approdato al Lille dal Gent nell’agosto del 2020. In quattro anni e mezzo ha:

Collezionato 209 presenze;

Segnato 101 gol;

Fornito 23 assist.

Il primo anno ha dato un ottimo contributo, con 13 gol in tutto, alla conquista della Ligue 1.