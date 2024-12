Hanno scelto Kean: ritorno choc alla Juve

Decisione presa: l’attaccante classe 2000 pronto a vestire nuovamente la maglia bianconera

Nonostante la rivalità, sentita soprattutto dal popolo viola, Juventus e Fiorentina sono state spesso protagoniste di affari sul mercato.

Tanti giocatori hanno lasciato il capoluogo toscano per approdare sotto la Mole negli ultimi anni. Da Bernardeschi a Chiesa, passando ai più recenti Vlahovic e Nico Gonzalez. Allo stesso modo però qualcuno ha fatto anche il percorso inverso, come Moise Kean, grande protagonista con la maglia viola in questa prima parte di stagione. L’attaccante nato a Vercelli sembra essere rinato in Toscana: ha già superato la doppia cifra in campionato (14 reti stagionali, 10 in Serie A).

Juventus, nuovo affare con la Fiorentina: sì al ritorno di Kean

E proprio in base a quelli che sono stati gli ultimi scambi che hanno animato le sessioni di mercato e anche fomentato i tifosi, abbiamo deciso di proporre un sondaggio sul nostro canale Telegram.

Abbiamo chiesto infatti alla luce di quelli che sono stati i trasferimenti degli ultimi anni, quale calciatore viola farebbe più comodo ai bianconeri. E la risposta è stata lampante. Il 31% dei votanti hanno infatti optato per il ritorno in bianconero di Moise Kean. Proprio alla luce di quanto l’attaccante sta facendo in maglia viola. La Juventus ha bisogno di un innesto in attacco da alternare a Vlahovic e tanti supporters bianconeri sarebbero felici di rivedere il classe 2000 a Torino, nel club in cui è cresciuto.

Un altro giocatore offensivo è stato scelto da un’alta percentuale di partecipanti al sondaggio. Gudmundsson è stato infatti il secondo più votato, con il 28% delle preferenze. L’islandese, neo-acquisto viola, è un giocatore che sin dallo scorso campionato gode della stima dei tifosi di tante squadre, tra cui quelli bianconeri. Più indietro, come preferenze, ci sono Dodo e Colpani, entrambi con il 17%. Il terzino è sicuramente uno dei punti fermi della formazione di Palladino, mentre l’ex Monza non sta ancora riuscendo a brillare come la scorsa stagione. Ultimo, a livello di preferenze, è forse la più grande rivelazione di questa stagione viola, ossia il difensore Pietro Comuzzo, scelto dal 7% e già sott’osservazione di Spalletti, che lo ha convocato recentemente in Nazionale, senza però farlo esordire.