DIRETTA Serie A, Bologna-Verona: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i gialloblu di Zanetti in tempo reale

Il Bologna affronta il Verona nel monday night che chiude la diciottesima giornata del campionato di Serie A, ultima partita ufficiale dell’anno solare 2024. Una sfida tra squadre che hanno obiettivi stagionali ben diversi che sarà diretta dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta.

I rossoblu di Vincenzo Italiano vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro la Fiorentina e contro il Torino. Lo scopo è quello di concludere al meglio un anno fantastico e cullare il sogno di ritornare di nuovo in Champions League. Per i gialloblu di Paolo Zanetti, sempre a rischio esonero, si tratta invece dell’occasione di centrare un risultato positivo dopo la sconfitta subita contro il Milan per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Dazn. Lo scorso febbraio, su questo stesso campo, i felsinei hanno avuto la meglio con il risultato di 2-0 grazie ad un gol per tempo siglati da Fabbian e da Freuler. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ tra Bologna e Verona live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Bologna-Verona

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Odgaard, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A:

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

PROSSIMI IMPEGNI: Verona-Udinese, sabato 4 gennaio ore 20.45; Bologna-Roma, domenica 12 gennaio ore 18