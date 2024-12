Retegui al posto di Vlahovic: ecco il piano della Juve

L’attaccante dell’Atalanta può lasciare Bergamo e restare in Italia: i bianconeri lo hanno scelto come post Vlahovic

Fermato soltanto da un problema fisico. L’arrivo all’Atalanta ha fatto esplodere Mateo Retegui: 14 gol tra campionato e Champions per l’attaccante della Nazionale di Spalletti, capocannoniere della Serie A.

Il 25enne di San Fernando è ora ai box per una lesione di primo grado del retto femorale sinistro e non parteciperà alla Supercoppa. Gasperini spera di riaverlo per la sfida con l’Udinese, in programma l’11 gennaio, ed intanto guarda anche al mercato per dare maggior consistenza al sogno scudetto.

Un mercato che è in fermento anche intorno allo stesso Retegui. L’attaccante con le sue prestazioni ha attirato le attenzioni della big d’Italia e anche di qualche squadra europea. Come riferisce ‘caughtoffside.com’, infatti, l’Aston Villa l’avrebbe individuato come possibile alternativa a Duran. Il colombiano, 21 anni, è finito nel mirino di alcune squadre di Serie A: Juventus e Napoli, ad esempio, lo stanno tenendo d’occhio e in Inghilterra si parla di un possibile affondo già a gennaio.

L’addio del giovane attaccante ai Villans aprirebbe la caccia al sostituto e Retegui è stato indicato come uno dei nomi papabili, anche se l’Atalanta non ha alcuna intenzione di cederlo. Per far cambiare idea alla Dea servirebbe una proposta da 55 milioni di euro.

Atalanta, Retegui nel mirino di Juventus e Napoli

Cifra importante ma che potrebbe non bastare a prendere Retegui che non vorrebbe lasciare la Serie A. Così ecco tornare in scena sia Juventus che Napoli: secondo la stessa fonte, infatti, entrambi i club avrebbero mostrato interesse per l’italo-argentino e starebbero pensando a lui per rinforzare l’attacco.

Affare non semplice perché l’Atalanta non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore e soltanto un’offerta da capogiro potrebbe far cadere in tentazione i nerazzurri, non certo a gennaio. Su Retegui c’è da registrare anche l’interesse dell’Arsenal, altra società che dovrà intervenire nel reparto avanzato tra gennaio e giugno. La caccia è aperta, con il bomber dell’Atalanta, capocannoniere di Serie A, che si prospetta come un nome caldo.