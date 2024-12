PAGELLE E TABELLINO DI JUVE-FIORENTINA 2-2: non basta un gigantesco Thuram, Kean trascina la Viola

Le pagelle e il tabellino di Juventus-Fiorentina: termina sul risultato di 2-2, con un altro pareggio che serve a poco alla Vecchia Signora. Top Thuram, flop Vlahovic

La partita degli ex, di Nico Gonzalez, di Moise Kean e di Dusan Vlahovic. L’attaccante italiano ha segnato, non ha esultato e si è preso gli applausi dei tifosi bianconeri, mentre il serbo è stato vittima di cori razzisti da parte della sua vecchia tifoseria. Il mattatore di giornata, però, si chiama Khephren Thuram: autore di una doppietta.

JUVENTUS

Di Gregorio: 6.5

Savona: 6

Gatti: 6

Kalulu: 6.5

McKennie: 6.5 (63′ Cambiaso 5.5)

TOP Locatelli 7: ordinato, attento e molto pulito. Tutta la manovra passa da lui, ma non si limita a impostare e recupera tantissimi palloni. Un direttore d’orchestra col machete.

TOP Thuram 8.5: i primi due gol in bianconero, dominando il campo in lungo e in largo. Ora c’è un altro Thuram a cui stare molto attenti in Serie A: sono cose di famiglia.

Conceicao: 6.5

Koopmeiners: 6.5

Mbangula: 6 (63′ Yildiz 5.5)

FLOP Vlahovic 5: Sbaglia praticamente tutti i palloni a sua disposizione, si divora un gol con la complicità di de Gea e sfigura davanti all’ex compagno Moise Kean. Esce con qualche fischio sulle spalle da parte della sua tifoseria. (82′ Nico Gonzalez 6)

FLP All. Thiago Motta 5: oggi la Juventus si è presentata alla sfida con tanta qualità anche in panchina e con la possibilità di scegliere. Troppo tardivi i cambi e la squadra che per due volte si fa rimontare, abbassando i giri dopo essere passata in vantaggio.

FIORENTINA

TOP De Gea 7: salva il salvabile e pure quello che non si può parare, se la Fiorentina è rimasta in partita fino alla fine gran parte del merito è de portiere spagnolo. Top Class.

Dodò: 6

TOP Comuzzo 7: Una roccia in difesa, annichilisce Vlahovic e non perde nessun duello aereo. Statuario

Ranieri: 6

Parisi: 6 (75′ Gosens 6)

Cataldi: 5.5 (65′ Mandragora 6)

Adli: 5.5 (76′ Richardson 6)

FLOP ColpanI 5: Il giocatore di strappi e accelerazioni di Monza sembra ancora lontano, sono più gli errori che le giocate positive e il computo totale non può che essere negativo (76′ Ikoné)

FLOP Gudmundsson 5: uno degli uomini più attesi di giornata stecca la partita, tanti errori e poca pulizia tecnica. Tutto il contrario di quello che ci si aspetta da lui. (59′ Beltran

Sottil: 6.5

TOP Kean 7.5: lotta, contrasta, battaglia e colpisce. Continua il suo momento d’oro con il più classico dei gol dell’ex, il suo 15esimo stagionale.

All. Palladino: 6

Arbitro Mariani: 6

TABELLINO

Juventus-Fiorentina 2-2: 20′ Thuram (J), 38′ Kean (F), 48′ Thuram (J), 87′ Sottil (F)

Ammoniti: McKennie, Kalulu, Locatelli, Comuzzo

Espulsi: –

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic.

Fiorentina (4-2-3-1): de Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

Spettatori: 41.188

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta e Napoli punti 41, Inter* 40, Lazio 35, Juventus e Fiorentina* 32, Bologna** 28, Milan** 26, Udinese 24, Torino 20, Empoli, Roma* e Genoa 19, Parma 18, Lecce* 16, Verona* e Como* 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno