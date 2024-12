Cori razzisti a Vlahovic, Mariani ferma Juve-Fiorentina: match a rischio sospensione

Dopo meno di 10′ dal fischio di inizio sono arrivati i primi cori contro Vlahovic dal settore ospiti, questa volta a stampo razzista e l’arbitro Mariani ha interrotto il match: gara a rischio sospensione

È la partita degli ex, specialmente in attacco, e l’animosità delle due tifoserie è cosa nota, specialmente per quanto riguarda i Viola: da quando è arrivato a Torino Dusan Vlahovic è sempre il bersaglio preferito della tifoseria toscana, che non gli ha mai perdonato il passaggio in bianconero. Questa volta, però, la situazione è trascesa subito oltre i confini del lecito.

La prima palla gol della partita è capitata proprio sulla testa dell’attaccante serbo, che non è riuscito a trovare la porta di un pochi centimetri dopo un grande assist di Conceicao. Da quel momento, dal settore ospiti si sono alzati rumorosi cori a stampo razzista nei confronti di Dusan Vlahovic. Una circostanza che non è passata inosservata all’arbitro Mariani: il direttore di gara ha subito interrotto il gioco e ha chiamato le due squadre al centro del campo, parlando con i rispettivi capitani e poi è andato a dialogare anche con gli allenatori. Intanto, gli altoparlanti dello Stadium hanno informato il pubblico della possibilità che la partita venga sospesa qualora questi cori dal settore ospite non dovessero cessare. Insomma, Juve-Fiorentina subito infuocata.