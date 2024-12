Milan-Roma, nuovo infortunio per Fonseca: cambio obbligato in attacco

I rossoneri sono costretti ad una sostituzione al 58esimo per via di un infortunio muscolare: ecco di chi si tratta

Piove sul bagnato in Casa Milan. Paulo Fonseca ha perso l’ennesimo giocatore offensivo, costretto a lasciare il campo al tredicesimo del secondo tempo.

Ad infortunarsi è stato Samu Chukwueze. Un problema muscolare per il nigeriano, rimasto per terra dolorante, chiedendo subito la sostituzione. Al suo posto così il tecnico portoghese ha deciso di far entrare Tammy Abraham.

Le condizioni dell’ex Villarreal verranno chiaramente valutate con gli esami specifici del caso nelle prossime ore, ma la sua presenza per la Supercoppa Italiana appare parecchio complicata. Un grosso guaio per il Diavolo che deve fare i conti già con una lunga lista di indisponibili. Stasera contro la Roma, Paulo Fonseca non ha potuto contare su Noah Okafor, Christian Pulisic e Rafa Leao tra gli attaccanti. Out anche Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah.

Milan-Roma, Fonseca ridisegna il suo Diavolo: ecco la formazione

Viste le tantissime assenze, il tecnico portoghese, che sta seguendo la partita dalla tribuna dopo l’espulsione arriva nel primo tempo, ha deciso di mescolare un po’ le carte.

Il Diavolo è così schierato con una sorta di 3-5-2, con Theo Hernandez e Alex Jimenez sugli esterni. E’ dunque Emerson Royal a giocare come braccetto di destra, insieme a Matteo Gabbia e Malick Thiaw. La cerniera di centrocampo è formata dal rientrante Ismael Bennacer, Tijjani Reijnders, e Youssouf Fofana. In avanti il nuovo entrato Tammy Abraham con Alvaro Morata. E’ rimando dunque in panchina Mattia Liberali