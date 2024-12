Jolly Raspadori, Conte vola in vetta alla classifica

Il gol del numero 81 basta al Napoli per superare il Venezia e agganciare l’Atalanta in testa al campionato

Ad Antonio Conte basta un gol di Giacomo Raspadori, il primo in stagione, per superare il Venezia e agganciare l’Atalanta in vetta alla classifica del campionato di Serie A.

Una gara ostica quella del Maradona, con gli azzurri che riescono ad avere la meglio solo nell’ultimo quarto di partita. Il Venezia dimostra di essere in una buona condizione e che i tre risultati utili consecutivi non sono un caso. A complicare le cose per gli azzurri ci pensa Romelu Lukaku, che si fa ipnotizzare da Stankovic dagli undici metri dopo che era stato assegnato il rigore per un fallo di mano di Idzes.

Il gol per il Napoli non arriva, il Venezia gestisce bene il possesso palla e da la sensazione di essere pericoloso ogni volta che si presenta dalle parti di Meret. L’occasione migliore della ripresa però capita ancora una volta a Lukaku. Gran tiro da parte del belga, ma prima Stankovic e poi il palo gli dicono no. Il gol arriva grazie ai cambi di Conte. Decisive le mosse di inserire Raspadori per Anguissa e Politano per Kvaratskhelia, con lo slittamento di Neres a sinistra. Il cross del brasiliano è lisciato da Candela e il pallone finisce proprio sul mancino del numero 81 che all’altezza del dischetto non perdona.

Napoli-Venezia 1-0: Raspadori decisivo

Un gol che mancava da aprile per il calciatore emiliano, un gol decisivo che permette al Napoli di tornare in vetta alla classifica, agganciando l’Atalanta, con l’Inter indietro di un solo punto ma con una gara in meno.

Un successo prezioso e importante per la compagine partenopea, che chiude quindi il 2024 in vetta al campionato. Il Venezia resta invece penultimo, anche se la prestazione dei ragazzi di Di Francesco è stata certamente positiva.

Napoli-Venezia 1-0

Marcatori: Raspadori (N) 79′

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta e Napoli punti 41, Inter* 40, Lazio 35, Fiorentina** e Juventus* 31, Bologna** 28, Milan** 26, Udinese 24, Torino 20, Empoli, Roma* e Genoa 19, Parma 18, Lecce* 16, Verona* e Como* 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno