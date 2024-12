Esonero Fonseca prima del big match: il Milan ha deciso

Il Milan si guarda intorno in vista del prossimo futuro. I rossoneri osservano l’andamento della squadra ed anche il destino di Fonseca resta tutto da decifrare

Il Milan vive una fase della stagione estremamente delicata. I rossoneri hanno bisogno di trovare continuità di gioco e rendimento che raramente si è vista fino ad ora. Paulo Fonseca è quindi chiamato a dare una svolta anche per evitare brutte sorprese nel prossimo futuro, il quale rischia di essere piuttosto incerto.

Un futuro quello del Milan che passerà anche delle prossime sessioni di calciomercato che andranno a modificare ulteriormente l’assetto del roster meneghino al netto di chi ci sarà in panchina. Prima di tutto però bisognerà stabilire il destino dello stesso Fonseca, che questa sera contro la Roma vivrà un banco di prova quasi decisivo.

Secondo quanto evidenziato da ‘Sportmediaset XXL’ l’allenatore rossonero sarebbe infatti a rischio esonero in caso di sconfitta contro la sua ex squadra. In tal caso potrebbe dunque arrivare una decisione clamorosa prima della partenza per l’Arabia in vista della Supercoppa Italiana che si giocherà la prossima settimana.

Al netto della gara da recuperare contro il Bologna, Leao e compagni hanno messo insieme solamente 26 punti, troppo pochi per lottare nelle zone nobili della classifica per un obiettivo ambizioso come lo scudetto. Fonseca è spesso incappato in critiche pesanti nei confronti del suo operato ed una sterzata positiva è quindi attesa dalla società che conserva quindi grosse aspettative proprio a partire dalla gara odierna contro la Roma. Uno spartiacque decisivo anche per il futuro dell’allenatore lusitano.