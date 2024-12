Bufera Napoli, lo ‘cacciano via’: “Offesa alla storia del club”

Furia e pioggia di critiche in casa azzurra: dito puntato e parole che sanno di addio

Un’occasione per agganciare l’Atalanta in vetta alla classifica. Di certo il Napoli e soprattutto i suoi tifosi non si aspettavano che gli azzurri incappassero in un pomeriggio così complicato contro il Venezia, reduce comunque da una serie di risultati positivi.

Ad inguaiare maggiormente i partenopei ci ha pensato Romelu Lukaku. Il belga ha fallito un rigore nel corso del primo tempo, facendosi ipnotizzare da Stankovic. Un errore grave, condito da una partita non propriamente positiva. Nella ripresa il numero 11 azzurro ha sfiorato nuovamente il gol, ma il suo tiro ha trovato prima l’opposizione di Stankovic e poi quella del palo. La prova del belga è stata gravemente criticata dai tifosi azzurri, che su X non hanno nascosto la propria delusione per la prestazione del proprio centravanti.

Non sono mancate critiche per il gioco, per i pochi palloni che Lukaku è riuscito a tenere e non sono chiaramente mancati paragoni con Victor Osimhen, centravanti dell’ultimo scudetto azzurro. “Gioca solo di sponda”, “Un’offesa agli attaccanti del Napoli”.

Gioca solo di sponda.

Non sovrasta neanche i difensori del Venezia.

Sbaglia il rigore. Ad oggi, l’unica pecca della gestione Conte si chiama Romelu Lukaku: per quest’anno va così, ma a Giugno la priorità è prendere un altro 9. pic.twitter.com/ldBqkXzupe — Raffø 👽 (@raffocinematic) December 29, 2024

#Lukaku rigore sbagliato a parte è un’offesa agli attaccanti che ha avuto il @sscnapoli negli ultimi 15 anni, uno così scarso in serie A non lo ricordo dai tempi di Agostini…#napolivenezia — Ciblan (@Ciblan3) December 29, 2024

Lukaku che sbaglia un rigore nel giorno del compleanno di Osimhen è una punizione troppo severa per chiunque. — Enrichè081 (@EnricoNappi) December 29, 2024

Sto leggendo miglior prestazione di Lukaku = giocato solo il secondo tempo contro la penultima in classifica — torta lukaku (@giuggiu_) December 29, 2024

Napoli, critiche a Conte: “Davanti non hanno idee”

Critiche però sono arrivate anche nei confronti di Antonio Conte. Il tecnico è finito nel mirino per la prestazione sottotono da parte della squadra contro il Venezia.

Nonostante la vittoria e i cambi che hanno portato alla giocata decisiva, il tecnico salentino è stato criticato non solo dai tifosi del Napoli, ma anche da supporters di altre squadre, che hanno puntato il dito contro l’allenatore, sottolineando il suo lauto ingaggio.

Ma la davanti non hanno idea di che fare con il pallone ahahahah Conte 8 milioni all’anno — ♟️ (@poulettone33) December 29, 2024

Conte devi scappare da Napoli il prima possibile — quentolamogirantino☽☾ (@Ilpurbravotauto) December 29, 2024