PAGELLE E TABELLINO LAZIO-ATALANTA 1-1: Dele-Bashiru un fulmine, Cuadrado cambia la partita

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

LAZIO

Provedel 6,5

Marusic 6,5

Gila 7

Romagnoli 6,5

FLOP Nuno Tavares 5: va a rilento, non si propone mai con i suoi proverbiali scatti, probabilmente neanche al meglio. Bellanova arriva puntualmente al cross e lui chiude sempre in colpevole ritardo, dando possibilità di creare più di un’occasione pericolosa. Oggi non bene. Dal 62′ Pellegrini 6,5

Guendouzi 6

Rovella 6,5

Tchaouna 5,5. Dal 62′ Isaksen 5,5

TOP Dele-Bashiru 7,5: nel primo tempo è davvero un rock n roll robot, per ricalcare le note di una famosa canzone riadattata con dedica al nigeriano. Spacca la porta sul vantaggio, è impetuoso, recupera poi una marea di palloni, ma più che altro li sradica. Dopo Napoli, sta dimostrando di poterci stare ad alto livello anche in queste partite.

Zaccagni 6. Dal 70′ Dia 5,5

Castellanos 6,5. Dall’84’ Castrovilli sv

All.: Marco Baroni 7

ATALANTA

Carnesecchi 6,5

Djimsiti 5,5

Hien 5,5. Dal 46′ Kossounou 6

Kolasinac 6. Dall’84’ Brescianini 6,5

Bellanova 6,5

De Roon 6

Ederson 6,5

Zappacosta 5,5. TOP Dal 46′ Cuadrado 6,5: sostanzialmente cambia la partita. Tecnicamente non sbaglia uno stop, un aggancio, anche quelli più difficili. Mette tantissimi cross, è una costante spina nel fianco che mette in crisi sia Tchaouna che Isaksen nei raddoppi.

Pasalic 5. Dal 56′ Samardzic 5,5

FLOP De Ketelaere 5: era l’uomo più atteso. È praticamente una comparsa. Dal 65′ Zaniolo 6

Lookman 6

All.: Gian Piero Gasperini 6

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia) 6

Il tabellino di Lazio-Atalanta 1-1

Marcatori: 27′ Dele-Bashiru (L), 88′ Brescianini (A)

Ammoniti: Hien (A), Zaccagni (L), Cuadrado (A)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (62′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella; Tchaouna (62′ Isaksen), Dele-Bashiru, Zaccagni (70′ Dia); Castellanos (84′ Castrovilli).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Castrovilli.

All.: Marco Baroni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien (45′ Kossounou), Kolasinac (84′ Brescianini); Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta (45′ Cuadrado); Pasalic (56′ Samardzic); De Ketelaere (65′ Zaniolo), Lookman.

A disp.: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Palestra, Scalvini, Bresciani, Vlahovic.

All.: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia); Assistenti: Bindoni – Rossi M.; IV ufficiale: Manganiello; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Sozza

Note, spettatori: 47000 circa