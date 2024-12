PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-INTER 0-3: Barella decisivo, Wieteska horror. A Dimarco non riesce nulla

Voti, top e flop della sfida andata in scena all’Unipol Domus e valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Lautaro Martinez si sblocca dopo 8 partite

Pagelle Cagliari-Inter

CAGLIARI

TOP Scuffet 6,5 – Torna titolare dopo sei partite. Incerto sul gol di Bastoni, ma prima aveva parato tutto. Senza di lui la partita sarebbe potuta essere già chiusa allo scadere dei primi 45′.

Zappa 6

Mina 6,5 / FLOP Dal 46′ Wieteska 4 – Si è notata subito la differenza, in negativo, con il colombiano. Gioca a pallavolo in area di rigore regalando il rigore del definitivo 0-3.

Luperto 5,5

Obert 5,5 / Dal 59′ Marin 5

Zortea 5

Adopo 6

FLOP Makoumbou 5 – Secondo tempo pessimo. Sullo 0-2 si addormenta tenendo in gioco Lautaro Martinez. / Dal 71′ Viola s.v.

Augello 5,5

FLOP Gaetano 5 – Anche oggi la brutta copia del giocatore dell’anno scorso. / Dal 59′ Pavoletti 5

Piccoli 5,5 / Dall’84’ Felici.

All.Nicola 5

INTER

Sommer 7 – I grandi portieri si vedono in partite come queste. Nell’unica occasione da gol per il Cagliari, lo svizzero risponde presente. Tempismo e tecnica di altissimo livello nell’uscita su Piccoli che salva il vantaggio prima del raddoppio di Lautaro.

Bisseck 6,5

De Vrij 7

TOP Bastoni 7 – Torna dove fa una differenza enorme, cioè sul centro-sinistra, e sblocca con un colpo di testa chirurgico una partita che si era fatta complicatissima.

Dumfries 6

TOP Barella 7 – A casa sua dimostra, anzi conferma di avere anche ottimi piedi. Due assist decisivi. / Dal 73′ Zielinski s.v.

Calhanoglu 6 / Dal 79′ Asllani s.v.

Mkhitaryan 6,5 / Dal 79′ Frattesi s.v.

FLOP Dimarco 5 – Sbaglia un po’ tutto, anche le cose più semplici. Bloccato tatticamente dal sistema dei sardi, ma in generale è in serata no. / Dal 73′ Carlos Augusto s.v.

Lautaro Martinez 6

Thuram 6,5 / Dal 79′ Taremi s.v.

All.Inzaghi 7

Arbitro Doveri 6

Tabellino Cagliari-Inter 0-3

MARCATORI: 53′ Bastoni, 70′ Lautaro, 78′ rig.Calhanoglu

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina (46′ Wieteska), Luperto, Obert (59′ Marin); Zortea, Adopo, Makoumbou (71′ Viola), Augello; Gaetano (59′ Pavoletti); Piccoli (84′ Felici). All.: Nicola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (73′ Zielinski), Calhanoglu (79′ Asllani), Mkhitaryan (79′ Frattesi), Dimarco (73′ Carlos Augusto); Lautaro, Thuram (79′ Taremi). All.; Inzaghi

ARBITRO: Doveri di Roma 1

SPETTATORI: 16.412