Milan come a Verona, la scelta di Fonseca su Theo Hernandez

Le ultime novità sulla formazione che affronterà la Roma di Claudio Ranieri nella serata di domani a San Siro

I segnali erano arrivati già all’antivigilia di Natale, quando aveva lavorato a Milanello, nonostante Paulo Fonseca avesse concesso tre giorni di libertà.

Theo Hernandez, consapevole del momento per nulla brillante, ha così deciso di provare a riprendersi il Milan attraverso il lavoro. Un atteggiamento che chiaramente è stato apprezzato dal mondo rossonero e dal tecnico portoghese, che però fino a ieri non era convinto di rilanciare il francese dopo le panchine contro il Verona e il Genoa. La svolta, di fatto, è arrivata con l’ultimo allenamento di oggi: lasciare fuori Theo era una possibilità, ma avrebbe portato a spostare tante pedine rispetto al match vinto al Bentegodi.

Così Fonseca, di fatto, ha deciso di non cambiare e di affidarsi alla squadra schierata dopo l’uscita dal campo di Rafa Leao. L’unica novità è rappresentata dunque da Alvaro Morata, che si riprende il posto in avanti, con Tammy Abraham che si accomoda in panchina.

Milan: Jimenez non si tocca, spazio anche per Terracciano

Come detto, la formazione che affronterà la Roma è di fatto quella che si è vista al Bentegodi, con l’infortunio del portoghese.

Ci sono dunque delle conferme importanti: la prima è quella legata ad Alex Jimenez, che prenderà il posto del numero dieci, giocando dunque in posizione più avanzata. Sulla trequarti lo spagnolo verrà affiancato da Samu Chukwueze e Tijjani Reijnders. L’olandese agirà ancora qualche metro più avanti, lasciando il posto accanto a Youssouf Fofana a Filippo Terracciano. L’ex Verona a centrocampo è la seconda importante conferma dopo la buona prestazione al Bentegodi. A partita in corso si rivedrà Ismael Bennacer, che dopo il lungo infortunio è finalmente pronto a dare il suo contributo. In difesa oltre al già citato Theo Hernandez, spazio ad Emerson Royal, Matteo Gabbia e Malick Thiaw. Tra i pali, ovviamente Mike Maignan.