Dall’interessamento dell’Empoli alla nuova vita al Milan: Terracciano scrive il suo futuro

Le ultime sul calciatore italiano che potrebbe giocare ancora titolare nel ruolo di centrocampista nel match contro la Roma

Il mancato recupero di Christian Pulisic, che anche oggi si è allenato a parte e lontano dal gruppo, porterà Paulo Fonseca a mandare in campo, di fatto, la formazione ammirata a Verona, dopo l’infortunio di Rafa Leao.

Ci sarà dunque la possibilità di vendere ancora all’opera Alex Jimenez, in una posizione più avanzata. Lo spagnolo è pronto a giocare sulla sinistra, prendendo il posto del numero dieci portoghese. L’ex Real Madrid completerà così il reparto con Tijjani Reijnders e Samu Chukwueze. Senza l’americano (che al massimo andrà in panchina), toccherà ancora all’olandese giocare in posizione di trequartista. Difficile che Fonseca si affidi a Liberali vista la presenza già di Jimenez.

L’alternativa a Reijnders è chiaramente rappresentata dal doppio centravanti, con Alvaro Morata ad agire dietro a Tammy Abraham. Le prove di domani ci faranno capire quale saranno le scelte dell’ex tecnico del Lille, che dopo il match del Bentegodi, però, ha mostrato soddisfazione per la prestazione a centrocampo di Filippo Terracciano.

Milan, i giorni di Terracciano: così l’italiano scrive il suo futuro

L’ex Verona si candida, dunque, ad una nuova maglia da titolare al fianco di Youssouf Fofana. Un nuovo esame per tenersi stretto il Milan. Oggi il calciatore, non pensa dunque ad altre squadre.

E’ concentrato sul rossonero, sapendo che questo è certamente un momento importante per la sua carriera. Terracciano è un giocatore intelligente e se dovesse superare l’esame Roma, non certo facile, potrebbe davvero cambiare il suo destino. Al momento così, dopo il Monza, è stato rispedito al mittente anche il corteggiamento dell’Empoli. Il futuro del giocatore resta, chiaramente, tutto da scrivere, con l’interessamento dei toscani che non è stato archiviato, del tutto, ma solo messo da parte. Ora, però, c’è da pensare alla Roma di Claudio Ranieri e poi alla Supercoppa Italiana: con le varie defezioni a centrocampo, infatti, può davvero trovare parecchio spazio e cambiare tante carte in tavolo.