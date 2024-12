Milan, Pulisic ancora fermo: le scelte di Fonseca per la Roma

Le news legate al calciatore americano, che si è fermato in occasione della sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Ecco chi gioca domenica

Sarà un Milan ancora in emergenza quello che affronterà la Roma domenica sera a San Siro. Sono passati diversi giorni dalla sfida contro il Verona – esattamente sette -, ma dal Bentegodi ad oggi i recuperi sono stati solamente due.

Contro gli uomini di Claudio Ranieri, Paulo Fonseca, potrà contare su Ismael Bennacer e Luka Jovic, che ormai da tempo stanno lavorando con il gruppo e sono pronti a tornare tra i convocati dopo gli infortuni avuti.

Le attenzioni del tecnico portoghese, oltre che dei tifosi, però, sono state puntate soprattutto su un altro calciatore, che ha dimostrato di essere più importante. Stiamo chiaramente facendo riferimento a Christian Pulisic. L’americano si è fermato nel match contro l’Atalanta, per un problema al polpaccio. Un problema che sembrava potersi mettere alle spalle per la Roma. La giornata di oggi, quella cerchiata in rosso, però, non ha dato le risposte sperate: l’americano, come confermato a Calciomercato.it, ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato, lontano dal gruppo. Le possibilità di vederlo in campo domenica sera sono davvero poche. Al Milan non lo escludono ancora del tutto, ma è estremamente difficile che ciò accada.

Milan, Fonseca si gioca la carta Jimenez

Le partite da giocare, d’altronde, sono tante e non si vuole correre alcun rischio. Alex Jimenez si candida così a giocare titolare in avanti.

Il tecnico portoghese è pronto ad affidarsi alla configurazione tattica ammirata contro il Verona dopo l’infortunio di Rafa Leao. Theo Hernandez sarà dunque in campo nel ruolo di terzino sinistro con lo spagnolo ad agire qualche metro più su, insieme a Tijjani Reijnders e Samu Chukwueze, con Alvaro Morata punto di riferimento in avanti. Lo spagnolo, dopo la tonsillite, si riprenderà, dunque, il posto, con Tammy Abraham che si accomoderà in panchina. Poi dopo la sfida contro i giallorossi si volerà in Arabia Saudita. La speranza è quella che sull’aereo possano salire Pulisic, Leao, oltre che Musah e Loftus-Cheek per provare a ribaltare i pronostici.