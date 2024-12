L’Inter sbanca Cagliari: finalmente il ritorno al gol di Lautaro Martinez

3-0 dell’Inter in Sardegna, dopo la rete di Bastoni arriva quella dell’argentino che interrompe un lungo digiuno, chiude Calhanoglu: Inzaghi per qualche ora in vetta

Voleva i tre punti, l’Inter, per chiudere al meglio il 2024, ed è riuscita nel suo intento. Dopo un primo tempo in equilibrio, i nerazzurri dilagano nel secondo tempo a Cagliari, siglando un 3-0 netto e con poche discussioni, agganciando per qualche ora l’Atalanta in vetta alla classifica, prima dell’impegno dei bergamaschi con la Lazio. Soprattutto, ritrovando finalmente il gol di Lautaro Martinez, al termine di una astinenza durata quasi due mesi per il capitano.

Pronti via e l’Inter dimostra subito di voler aggredire la partita, con una stoccata di Thuram dal limite fermata alla grande da Scuffet. Il predominio nel gioco è chiaramente per i nerazzurri, ma i sardi provano a rispondere colpo su colpo, soprattutto dal punto di vista dell’intensità fisica. Creando anche qualche situazione insidiosa su situazioni da calcio d’angolo e spaventando Sommer con un destro di Adopo deviato e finito fuori di pochissimo. Ne crea molte di più però di occasioni l’Inter, Scuffet è ancora bravo su Barella poco prima dell’intervallo e prima viene graziato da Mkhitaryan e soprattutto da Lautaro Martinez, che sembra confermare il suo momento nero divorandosi un colpo di testa a pochi passi dalla linea di porta.

A inizio secondo tempo, l’Inter riesce a far saltare il tappo. Con un colpo di testa beffardo di Bastoni che, pescato sul secondo palo da Barella, con una palombella scavalca Scuffet. I nerazzurri si sciolgono e vanno subito vicini al bis, con un’altra occasione sprecata da Lautaro Martinez. Dopo che Sommer ci mette del suo per salvare il risultato, uscendo alla grande in anticipo su Piccoli, Lautaro, finalmente, si sblocca, intervenendo in spaccata su cross di Barella. E’ la rete che indirizza definitivamente la partita, suggellata poco dopo dal rigore trasformato da Calhanoglu e concesso per fallo di mani di Wieteska.

CAGLIARI-INTER 0-3 – 53′ Bastoni, 71′ Lautaro Martinez, 78′ Calhanoglu rig.

CLASSIFICA SERIE A:

Atalanta e Inter punti 40, Napoli 38, Lazio 34, Fiorentina* e Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 23, Empoli**, Roma, Torino e Genoa** 19, Parma** 18, Lecce 16, Verona e Como 15, Cagliari **14, Venezia 13, Monza** 10.

*una partita in meno

*una partita in più