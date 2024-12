Lazio, Baroni ammette: “L’Atalanta non ti fa dormire”. E poi ‘avvisa’ la Roma

I biancocelesti escono delusi dal campo per aver sfiorato la vittoria contro la capolista e tante occasioni non sfruttate: le parole dell’allenatore

La Lazio va a un passo da una super vittoria contro l’Atalanta capolista, ripresa nel finale da un gol di Brescianini entrato da pochi minuti. Un primo tempo dominato dai biancocelesti, poi il secondo di marca Dea soprattutto.

Nel postpartita le parole dell’allenatore biancoceleste Marco Baroni: “

Su Rovella. “Sapete benissimo cosa penso, oggi mi sembra indecoroso parlare di un solo giocatore. Come ho detto ai ragazzi sono orgoglioso di questa squadra, anche se avevamo difficoltà di organico abbiamo tirato fuori una prestazione di compattezza e personalità, un primo tempo strepitoso contro un avversario che più lo guardi più non ti fa dormire. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato in maniera perfetta. Quindi bravi”.

Un punto guadagnato o due punti persi? “Sono d’accordo che è stato un primo tempo fatto giocando come siamo noi, con quello che abbiamo seminato fino ad ora. Quando si guardano le partite, in maniera attenta, ci entro dentro, ad esempio con l’Inter abbiamo avuto 12 minuti di supremazia territoriale e perdi così devi rimanere come sei. Perché ti fa male una sconfitta così, ma non devi perdere la rotta. Bisogna fare un calcio aggressivo, come a Lecce, ecco perché sono orgoglioso. Abbiamo avuto tante occasioni, se vai sul 2-0 è diverso. Abbiamo preso gol nell’azione meno pulita che loro hanno fatto, un doppio rimpallo, la palla che è rimasta lì, toccata con la punta. Dispiace, ma per questo rimane una prestazione importante contro un avversario importantissimo”.

Questa partita vi dà forza per il derby? “Il derby non è una partita, ma è LA partita. Ora siamo in difficoltà, ma ci arriviamo preparati bene, ci teniamo tanto e lo vedremo alla ripresa”.

Alla Lazio è mancata la capacità di addormentare la partita? “Sì, è una crescita che dobbiamo fare. Per fare questo occorre energia e qualità, avevamo speso tanto nel primo tempo perché l’Atalanta non era mai entrata. Tenere un avversario così, che ha presenza fisica, nei duelli, abbiamo speso tanto. Se avessimo chiuso la partita col 2-0 magari avremmo portato la partita a casa”.

In vista del derby chi può recuperare? “Non lo so ancora, dobbiamo vedere. In questo momento sono contentissimo dei ragazzi, nelle difficolrà non hanno paura di niente”.

Quando decide di giocare a tre a centrocampo o a due? “Abbiamo un’identità. Occorre energia, trovare equilibri, se davanti non si spendono, abbiamo diverse situazioni da dover gestire. Proprio per questo ho detto alla squadra che sono orgoglioso per la prestazione”.

Su Nuno Tavares. “Nuno ha fatto una buona partita, gli è mancata un po’ di piulizia nell’ultimo passaggio, è un giocatore che solitamente unisce questa energia e gamba a una qualità tecnica. Forse oggi era un po’ meno, ma per me ha fatto una grande partita. C’era da uscire forte sugli esterni, mi sembrava il momento giusto per il cambio, poi Pellegrini ha fatto molto bene, sono simili ma diversi perché magari Pellegrini è PIù sbituato AL NOSTRO CALCIO, TAVARES HA PIù QUALITà e per noi abbiamo bisogno di spingere.

Un augurio per il 2025? “Su un aspetto professionale l’augurio è superfluo, quello che ci riesce bene è dare tutto quello che abbiamo. Lo faremo. Dobbiamo lavorare a testa bassa, ora arriva il momento più importante e ci dovremo far trovare pronti. Faccio gli auguri a tutti, sperando in un anno pieno di soddisfazioni”.

Come arriva la sua squadra dal punto di vista delle energie? Che messaggi manderà? “Non ha bisogno di messaggi, deve preparare le partite sul campo e ci saremo, questo è certo”.