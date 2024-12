Lazio-Atalanta, forfait improvviso per Baroni: panchina ridotta all’osso. E c’è il pericolo diffidati

Altra brutta notizia per i biancocelesti che devono fare a meno di un centrale in extremis: tra le sostituzioni appena cinque giocatori di movimento

Piove sul bagnato per la Lazio sul fronte infermeria. All’Olimpico arriva la capolista Atalanta in un big match che significa molto per la squadra di Baroni così come per quella di Gasperini, tra due squadre diventate rivali nelle ultime stagioni. Soprattutto dalla famosa finale di Coppa Italia vinta dagli uomini di Inzaghi con l’episodio del fallo di mano di Bastos.

Ora le due formazioni sono divise da sei punti e sono coinvolte nella lotta scudetto, a sorpresa rispetto alle previsioni estive. L’Atalanta arriva allo scontro nella capitale con 11 vittorie di fila, la Lazio che si è rialzata a fatica in casa del Lecce dopo la batosta con l’Inter. Ma soprattutto i biancocelesti devono vedersela con i tanti infortunati che riducono sensibilmente le scelte a disposizione di Baroni. Out infatti c’è Matias Vecino che starà fermo ancora parecchio, ma ai box sono finiti pure Noslin e Pedro che a meno di miracoli salteranno anche il derby di domenica prossima. Fuori anche Lazzari per un problema fisico che lo mette a rischio per la stracittadina. Ma la Lazio ora è costretta a fare i conti con l’ennesima assenza improvvisa, giusto a ridosso del fischio d’inizio: nella distinta delle formazioni ufficiali infatti manca anche Patric. Il difensore spagnolo era regolarmente a disposizione e tra i convocati diramati oggi alle 14 sui canali ufficiali del club.

Da chiarire ancora i motivi della sua assenza, che però porta il totale delle riserve in panchina a sette. Due portieri (Mandas e Furlanetto) e cinque calciatori di movimento: Gigot, Pellegrini, Isaksen, Dia e Castrovilli. Questi ultimi, tra l’altro, decisamente non al meglio. Il pensiero non può che viaggiare anche al prossimo impegno della Lazio, ovvero il derby con la Roma tra otto giorni. Oltre agli infortuni, però, ci sarà anche l’incognita squalifiche: sia Gila che Isaksen sono infatti diffidati. Il primo è titolare, l’altro con ogni probabilità entrerà nella ripresa. Al suo posto oggi gioca infatti Tchaouna.