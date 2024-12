Tomori alla Juve con lo scambio: “Fonseca andrà via, ne vale la pena?”

Nella lista della Juventus per il reparto difensivo c’è anche il centrale inglese: il Milan potrebbe provocare i bianconeri chiedendo di inserire nell’affare il jolly di Thiago Motta

Non è un mistero ormai che la Juventus stia sondando il mercato per l’arrivo di almeno un difensore nella finestra invernale di gennaio.

L’emergenza continua nel reparto arretrato per Thiago Motta, che a causa dei gravi infortuni al legamento crociato del ginocchio sarà costretto a rinunciare a Bremer e Cabal per il resto della stagione. Coperta cortissima perciò per il tecnico italo-brasiliano, che nelle ultime partite è stato costretto anche ad arretrate McKennie e Locatelli per ovviare alle defezioni in difesa. Diversi i nomi sul taccuino del Dt Giuntoli, che al momento sta cercando di stringere i tempi per Antonio Silva e Hancko.

Per il portoghese il capo dell’area tecnica bianconera può sfruttare gli ottimi uffici con Jorge Mendes, anche se non sarà impresa facile trovare l’incastro giusto con il Benfica che lo valuta intorno ai 30 milioni di euro. Sulla falsariga del prezzo che il Feyenoord ha fissato per Hancko, con l’assalto al nazionale slovacco che potrebbe essere rimandato a giugno.

Inoltre, nei radar di Giuntoli figura anche Tomori, con la dirigenza della Continassa che vorrebbe replicare dal Milan il colpo Kalulu. Stavolta però non sarà facile convincere i rossoneri a cedere l’ex Chelsea dopo quanto successo con il jolly francese, diventato in poco tempo un perno dello scacchiere di Thiago Motta.

Il Milan valuterebbe l’inglese tra i 25 e i 30 milioni di euro, con il nostro Martin Sartorio che su ‘X’ ha lanciato la provocazione e la possibilità da parte del ‘Diavolo’ di chiedere l’inserimento nella trattativa di Cambiaso, profilo che piace da tempo alla dirigenza di Via Aldo Rossi. Operazione che però non convincerebbe Fabio Ravezzani: “Tomori e Pavlovic sono stati fatti fuori da Fonseca, la cui permanenza al Milan è tutt’altro che scontata. Vale la pena vendere il primo per assecondare un allenatore che potrebbe andare via tra 6 mesi?“, ha commentato sempre su ‘X’ il direttore di ‘Telelombardia’.

Ravezzani, inoltre, sposta il mirino anche in casa Juve e sull’attacco bianconero, orfano da inizio stagione di un vice Vlahovic: “Anche un bambino sapeva che Milik fisicamente non è per nulla affidabile. Partire con lui come unica riserva vera di Vlahovic è stata pura follia. Ps. Stesso discorso per Nico Gonzalez adattato”, ha sottolineato il giornalista su ‘X’.