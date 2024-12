Ritorno alla Juventus, Del Piero spazza via i dubbi

L’ex capitano bianconero ha parlato alla consegna dei Globe Soccer Awards anche di un ritorno nel club piemontese

Una carriera in bianconero, accettando anche la Serie B per amore della Juventus. Alessandro Del Piero in campo ha dimostrato quanto ci tenesse alla società piemontese. L’ex capitano è stato più volte accostato ad un ritorno nel club che lo ha visto protagonista in campo con il numero 10 sulle spalle.

Si è parlato di lui nei momenti più complicati della Vecchia Signora, quando c’era la necessità di tenere la barra dritta e superare la tempesta del caso plusvalenze e del cambio dirigenziale. Il ritorno però non si è mai concretizzato ed oggi Del Piero ne ha parlato a Dubai nel corso della premiazione dei Globe Soccer Awards.

Per l’ex 10 bianconero c’è stato il premio speciale alla carriera, consegnato dal presidente del Real Madrid Florentino Perez. Dal palco Del Piero ha parlato anche del suo rapporto con la Juventus: “È stato un lungo percorso – le sue dichiarazioni -, ma quando sceglie di terminare la carriera può decidere di lamentarti di quello che non hai o goderti ciò che hai raggiunto”. La scelta di Del Piero è stata quella di godersi i risultati raggiunti: “Sono contento di quanto ho fatto, è stato un percorso incredibile: sono felice”.

Un percorso fatto sempre con la Juventus, società nella quale non ha mai nascosto che gradirebbe ritornare. Del Piero da questo punto di vista ha risposto proprio ad una domanda su quel che potrebbe essere il suo futuro in bianconero: “Con la Juve è una storia d’amore. Dopo 19 anni unici con quella maglia serve guardare avanti con energia e positività”.

Del Piero premiato: tutti i Globe Soccer Awards

Oltre ad Alessandro Del Piero, ci sono anche altri due italiani tra i personaggi che ha ricevuto un riconoscimento ai Globe Soccer Awards 2025. Si tratta di Piero Ausilio, premiato come miglior direttore sportivo, e Carlo Ancelotti a cui va il premio come miglior allenatore.

Ecco gli altri premi:

Premio speciale alla carriera: Florentino Perez

Club Rivelazione: Olympiacos

Miglior allenatore del Medio Oriente: Jorge Jesus

Miglior Club del Medio Oriente: Al Ain

Miglior giocatore dell’anno in Medio Oriente: Cristiano Ronaldo

Miglior club maschile: Real Madrid

Miglior agente: Jorge Mendes

Premio alla carriera: Rio Ferdinand, Thibaut Courtois, Neymar

Miglior attaccante: Vinicius Junior

Miglior centrocampista: Jude Bellingham

Premio Maradona: Jude Bellingham

Miglior calciatore emergente: Lamine Yamal

Miglior marcatore di tutti i tempi: Cristiano Ronaldo

Miglior giocatore dell’anno: Vinicius Junior

Miglior club femminile: Barcellona

Miglior giocatrice femminile: Aitana Bonmatì