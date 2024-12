Juventus, attacco esplosivo: il nuovo bomber può arrivare subito – calciomercato.it

Le ultime sui bianconeri in vista di gennaio nel programma ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda sul nostro canale youtube

Tanta Juventus nel programma ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda, come sempre, sul canale youtube di Calciomercato.it. In vista della sessione invernale ormai alle porte, il dibattito e le notizie si sono incentrate sulle possibili mosse in attacco del club bianconero. Smentite giuntoliane a parte, nella cosiddetta finestra di riparazione i bianconeri potrebbero regalare a Motta pure un attaccante oltre a un difensore centrale, con Antonio Silva che può sorpassare Hancko.

A proposito di attacco, in hype rimane il nome di Zirkzee. Esploso a Bologna proprio sotto la guida dell’attuale tecnico juventino, l’olandese è un pesce fuor d’acqua al Manchester United dove è approdato l’estate scorsa per circa 46 milioni bonus incluso e al netto delle commissioni. La situazione per lui sembra essere peggiorata con l’arrivo di Amorim al posto di ten Hag.

Juventus pronta a fiondarsi su Zirkzee: “Corsia privilegiata se lo United apre al prestito”

“L’avventura del portoghese è iniziata in maniera disastrosa tra sconfitte, casi interni e per come si è lasciato con lo Sporting Cp – ha detto il nostro direttore, Eleonora Trotta, nel suo intervento a ‘Ti Amo Calciomercato.it’ – Per quanto riguarda Zirkzee, la Juventus osserva tutti i movimenti attorno all’olandese, che dai tifosi dello United viene considerato uno dei peggiori acquisti di sempre”.

Zirkzee nel mirino della Juve: “Thiago Motta lo scambierebbe con Vlahovic”

“Lui non si è mai realmente ambientato – sottolinea Eleonora Trotta – e ha sentito subito nostalgia dell’Italia. Se i ‘Red Devils’ aprissero al prestito, la Juve si fionderebbe subito e avrebbe una sorta di corsia privilegiata. Se potesse, Thiago Motta lo scambierebbe oggi stesso con Vlahovic“.

Tra i ‘casi’ scoppiati all’interno di quella centrifuga che si chiama Manchester United, il più grande è senza dubbio Rashord. L’inglese è del tutto fuori dai piani di Amorim: “Per lui si parla anche di Juve per il futuro”, anche se non c’è nulla coi bianconeri. Rashord guadagna tra l’alto 15 milioni a stagione.