Inzaghi alla Ferguson, l’Inter ha pronto il piano: il nuovo progetto di Oaktree

Simone Inzaghi certezza dei nerazzurri anche negli anni a venire, il club ha preso la sua decisione: ecco i capisaldi del nuovo ciclo

Atalanta e Napoli hanno battuto un colpo, l’Inter deve rispondere con il Como. I campioni d’Italia devono centrare i tre punti per rimanere in scia alle rivali per la vetta della classifica, confermando l’ottimo rendimento di questo periodo. E guardando anche a ciò che avverrà in prospettiva, argomento di cui abbiamo parlato in maniera approfondita sul canale Youtube di Calciomercato.it, nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’.

In casa Inter si vuole blindare Inzaghi anche oltre le attuali scadenze di contratto. L’accordo in essere, valido fino al 2026, prevede una opzione per una ulteriore stagione, ma si guarda anche più avanti, vista la grande qualità del suo lavoro. Si ragiona una ipotesi di rinnovo fino al 2028, sottraendolo alle sirene della Premier League. L’importanza del tecnico si vede soprattutto da come ha incrementato in maniera esponenziale il valore dei giocatori a sua disposizione. E la dirigenza vuole garantire la continuità di quello che è un progetto vincente e può ancora dare tantissime soddisfazioni.

La nuova Inter di Inzaghi: Oaktree punta sui giovani, Marotta si coccola il tecnico

Serve però ragionare in prospettiva e avviare un ciclo differente, andando a prendere giocatori più giovani, dagli ingaggi più bassi, nell’ottica di future plusvalenze. Oaktree proprio per questo continua a puntare su Simone Inzaghi, per sfruttare le sue capacità di valorizzazione dell’organico. Qualcosa si è già intravisto con l’innesto di Palacios e con il fatto che Bisseck si stia già avviando per diventare un punto fermo. Una rivoluzione da questo punto di vista è non solo possibile ma anche auspicabile, dato che la rosa è piuttosto in avanti come età media.

Anche da parte di Marotta c’è sempre stata grande fiducia in Inzaghi, persino nei momenti più complicati. I risultati, comunque, sono sotto gli occhi di tutti e proseguire con l’allenatore piacentino appare una scelta ponderata e condivisa da tutte le componenti. Inzaghi, da parte sua, in conferenza stampa ha annunciato di voler sposare a lungo la causa dell’Inter. Nonostante su di lui da tempo ci sia l’interesse, come detto, di club importanti, specialmente in Inghilterra, anche se attualmente le panchine top sono occupate.

L’intenzione, da ambo le parti, è di rimanere ancora insieme per molti anni. La sfida sarà confermarsi e rinnovarsi con un gruppo di giocatori assai diverso, del quale dal prossimo anno non faranno più parte, verosimilmente, dei fedelissimi come Acerbi, Mkhitaryan, de Vrij e altri. Ci sono già delle possibili basi per il progetto giovani con la missione di Baccin in Sudamerica per diversi calciatori promettenti iscritti sul taccuino. E con l’interesse già piuttosto concreto per Nico Paz, talento in rampa di lancio che col Como sta facendo faville.