Inzaghi piglia tutto: scudetto e rinnovo con l’Inter nel futuro

Mentre sul campo quest’anno punta a vincere lo scudetto e a non porsi limiti in Champions League, fuori Simone Inzaghi è al lavoro per il rinnovo con l’Inter

La crescita di Simone Inzaghi come allenatore è sotto gli occhi di tutti. Il fratello d’arte è passato da essere uno dei migliori prospetti in Italia quando era sulla panchina della Lazio, con cui ha conquistato trofei a ripetizione, a diventare un top assoluto sulla panchina dell’Inter.

L’anno scorso è arrivato il tanto atteso scudetto e quest’anno l’obiettivo è quello di ripetersi immediatamente, mentre in Champions League è vietato porsi dei limiti. La squadra nerazzurra sotto la gestione Inzaghi ha acquisito uno status europeo molto importante, con tutti i grandi club che guardano con rispetto alla società meneghina, e anche una maturità non indifferente. L’Inter non sbaglia le partite che deve vincere e non perde quelle che non deve perdere. Intanto, il futuro di Simone Inzaghi si potrebbe legare nuovamente al club nerazzurro: “Le voci di rinnovo? Quando sto bene e mi sento apprezzato in una società, l’obiettivo è quello di restare per tanti anni. È ovvio che il desiderio sia quello, poi tutti sappiamo l’imprevedibilità del calcio e che ogni cosa in questo mondo cambia in fretta”, le sue parole in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como.

Inzaghi sta bene a Milano e l’Inter se lo tiene stretto: rinnovo in vista

Il cambio di assetto proprietario ha portato a un cambio di strategia sul mercato, ma non a un cambio di rotta come guida tecnica. Anzi, la volontà di Oaktree e del presidente Marotta è sempre quella di continuare con Simone Inzaghi e per questo motivo potrebbe arrivare presto un altro rinnovo di contratto.

La volontà è quella di allungare il legame con il tecnico fino al 2028 e affidargli anche il cosiddetto progetto giovani. L’Inter, infatti, ha diversi elementi in avanti con l’età e un ricambio generazionale sarà necessario nelle prossime stagioni: così l’uomo a cui affidare anche questo passaggio potrebbe essere proprio Simone Inzaghi. La scelta di legarsi nuovamente ai nerazzurri, poi, potrebbe andare in contrasto con le possibili sirene estere, ma per lo status raggiunto da dall’Inter con Inzaghi non è facile trovare una piazza migliore di quella meneghina. Insomma, gli avversari sono avvisati: il rischio è di doversela vedere con l’armata Inzaghi ancora per diversi anni in Serie A.