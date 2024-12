Milan e Napoli più di Inter e Juventus: il futuro di Zaniolo dopo l’Atalanta – calciomercato.it

A Ti Amo Calciomercato.it il punto sull’attaccante figlio d’arte autore di 3 gol e altrettanti assist da quando è tornato in Serie A

A ‘Ti Amo Calciomercato.it’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, si è parlato anche del futuro di Zaniolo. Pur tra difficoltà prevedibili, fisiche e caratteriali, l’attaccante figlio d’arte sta riuscendo a riscattare le ultime stagioni negative. Molto del merito va all’Atalanta, dove è approdato l’estate scorso, o meglio dire a Gasperini che con lui sta usando il bastone e la carota, andando più volte – vedi domenica – allo scontro verbale.

Zaniolo è già in una big, perché ormai l’Atalanta è a tutti gli effetti una grande del nostro calcio, però se si parla di big ‘storiche’ il riferimento non può che essere a Inter, Juventus e Milan.

Con i nostri Maurizio Russo e Lorenzo Polimanti, nel nuovo appuntamento di ‘Ti Amo Calciomercato.it’, abbiamo fatto il punto su Zaniolo. Chiedendoci e chiedendovi, partendo da presupposto che al momento non c’è alcuna trattativa, nulla di nulla con protagonista l’ex Roma: “Dopo l’Atalanta, dove potrebbe essere il suo futuro?”.

Quattro matrimoni e uno Zaniolo

“Alla Juventus, nel 4-2-3-1 di Motta, potrebbe fare il trequartista alle spalle dell’unica punta – ha detto Maurizio Russo – Oppure una delle due ali, anche se la Juve è al completo, o magari il falso nueve”. Lorenzo Polimanti pone qualche dubbio sul piano dei rapporti umani. visto che Thiago Motta è esplosivo quanto se non più di Gasperini, il quale fu suo ‘maestro’ al Genoa.

E se Zaniolo tornasse all’Inter? “Nel 3-5-2 di Inzaghi potrebbe giocare solo come seconda punta affianco a Lautaro o Thuram – spiega Russo – Potrebbe essere quell’attaccante alla Gudmundsson che i nerazzurri cercavano in estate. Un giocatore bravo a saltare l’uomo, aspetto dove la squadra è, statisticamente, una delle ultime in Serie A. Potrebbe essere un’idea considerato che sono in scadenza sia Arnautovic che Correa, ricordando però che non ha maturato il numero di anni necessari per farlo rientrare, nella famosa lista UEFA, tra i giovani cresciuti nel vivaio interista”.

Secondo Maurizio Russo, l’incastro migliore sarebbe però col Milan: “Il discorso è abbastanza simile a quello fatto con la Juventus, per la questione del modulo. Leao a sinistra, Zaniolo a destra… Così l’attacco rossonero sarebbe davvero molto importante”. Ma è nel Napoli che Zaniolo “avrebbe più chance di giocare da titolare, con la possibilità di rilanciarsi pure in chiave Nazionale“.