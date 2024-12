Il Nuovo gioiello della Serie A infiamma il Derby di mercato tra Inter e Milan – calciomercato.it

Il valore del 23enne è già venti volte superiore a quanto è costato nel gennaio di un anno fa. Per lui è scattato il derby di calciomercato

Nuovo derby di mercato in vista? Milan contro Inter, acerrimi rivali sul campo ma anche per una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita a ‘Ti Amo Calciomercato.it’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it.

Milan contro Inter per Reda Belahyane, regista del Verona di mister Zanetti. Parliamo di un centrocampista dotato di grande tecnica e visione di gioco, uno di quelli che può alzare la qualità della manovra e, più in generale, il livello complessivo della squadra.

Milan contro Inter per Belahyane: l’ennesima ‘scoperta’ di Sogliano oggi vale (almeno) 10 milioni di euro

Il franco-marocchino è molto apprezzato dai nerazzurri, più per un eventuale post Asllani che Calhanoglu, come dal Milan a caccia proprio di un calciatore con queste specifiche caratteristiche.

Ad oggi i rossoneri sembrano infatti quelli maggiormente pronti ad andare all’assalto del cartellino di Belahyane, ennesima ‘scoperta’ di Sean Sogliano. Il Ds lo ha portato al Verona un anno fa dando al Nizza appena 500mila euro. Dodici mesi dopo, il valore del 23enne è già venti volte superiore.

Belahyane fa gola anche alla Lazio: lo scorso ottobre ha esordito nella Nazionale marocchina

Su Belahyane ci sono anche altre importanti squadre di Serie A, in particolare la Lazio, come ovviamente molteplici club stranieri. Il Verona, che è vicino a cambiare proprietà, pregusta una grande plusvalenza nel prossimo calciomercato estivo.

Belahyane è nato in Francia ma ha origini marocchine. E ha scelto di indossare proprio la maglia della Nazionale del Marocco, con il debutto avvenuto lo scorso 15 ottobre nel match contro la Repubblica Centroafricana valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.

Il classe 2000 è un pilastro del Verona, con la quale ha quest’anno disputato 16 partite, un totale di 1.329′, realizzando 2 assist. Il suo contratto col club scaligero scade a giugno 2028 ed è uno dei meno pagati della rosa: 280 mila euro lordi, ovvero circa 150 mila euro netti.