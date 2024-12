Colpo doppio a Milano con Chiesa: la scelta è fatta

Le due mosse di mercato che possono cambiare il volto alla Serie A: Federico Chiesa e un altro grande colpo in arrivo a Milano

Dopo una assenza dai campi da gioco di quasi tre mesi, Federico Chiesa è finalmente tornato. L’attaccante classe 1997 è stato nuovamente schierato da Arne Slot con il Liverpool, ma naturalmente è ancora lontano dalla miglior condizione. Nonostante i ‘Reds’ sembrino disposti ad aspettarlo, per sfruttare finalmente il meglio del suo potenziale, del suo nome si parla, eccome, in ottica di mercato.

Per ritrovare slancio, Chiesa potrebbe pensare a un ritorno in Serie A, campionato in cui può ancora fare la differenza. E d’altro canto, di squadre interessate a un giocatore del genere, che per la seconda parte di stagione potrebbe rappresentare eccome un’arma in più, ce ne sono. Ecco perché si tratta di una pista che per il momento non decolla, ma da seguire con particolare attenzione, per l’impatto che potrebbe avere sugli equilibri del torneo. Mettono il nome di Chiesa nel mirino soprattutto a Milano, dove il giocatore potrebbe sbarcare insieme a un altro grande talento del calcio italiano.

Per un mercato da sogno: Chiesa all’Inter e Ricci al Milan

Abbiamo parlato tempo fa su Calciomercato.it delle mosse sotto traccia per Chiesa da parte dell’Inter, una eventualità che il tifo nerazzurro abbraccerebbe con piacere. Ma attenzione alla grande operazione che potrebbe organizzare il Milan, dall’altra sponda del Naviglio.

Nel sondaggio natalizio di Calciomercato.it, sul nostro canale ‘X’, abbiamo chiesto quale colpo italiano farebbe la differenza tra le grandi in Serie A. Sondaggio vinto alla pari da Chiesa all’Inter e da Ricci al Milan, con il 35,6% delle preferenze a testa. Un doppio affare che di sicuro renderebbe i nerazzurri ancor più favoriti per la lotta al titolo e rilancerebbe prepotentemente i rossoneri in chiave zona Champions.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! 🎄 Quale colpo (e regalo) italiano sotto l’Albero farebbe la differenza nel mercato invernale per le big di Serie A? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 25, 2024

Non scaldano i cuori, invece, Raspadori alla Juventus (15,6% dei voti) e Fagioli al Napoli (13,3%). Bianconeri e azzurri saranno di certo tra le squadre più attive sul mercato a gennaio, ma occhio alla possibile risposta in grande stile delle milanesi.