Cambio ancora in panchina, firma UFFICIALE fino al 2026

Nuovo cambio alla guida del club: il tecnico lascia la squadra e si accasa ai rivali, firmando un contratto fino al 2026

Un addio che è costato il primato e che ha complicato e non poco le cose in Champions League. A poco più di un mese di distanza, il successore ha detto già addio.

Lo Sporting CP cambia ancora e ufficializza Rui Borges come nuovo tecnico del club di Lisbona. I ‘Leoni’ salutano quindi Joao Pereira, che si era insediato sulla panchina dall’11 novembre e è riuscito a ottenere una sola vittoria tra campionato e Champions League. L’esperienza di Pereira termina con tre sole vittorie in totale, comprese le due in Coppa di Portogallo e il primato in campionato perso. L’avventura del nuovo tecnico, complicata dopo gli eccellenti risultati ottenuti da Ruben Amorim, era iniziata con grandi difficoltà e due clamorose sconfitte in campionato contro Santa Clara e Moreirense.

Le cose si sono poi complicate anche in Champions. Amorim aveva ottenuto un roboante successo interno per 4-1 contro il Manchester City, ma le sconfitte contro Arsenal e Club Brugge hanno visto allontanarsi il sogno di una qualificazione diretta tra le prime otto.

Sporting CP, UFFICIALE: via Pereira, in panchina arriva Rui Borges dal Vitoria Guimaraes

L’esperienza di Joao Pereira alla guida dello Sporting CP si chiude quindi dopo poco più di un mese con tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte complessive. Numeri certamente deludenti, che hanno portato il club a scegliere un nuovo tecnico.

Dal prossimo impegno, in programma domenica contro il Benfica all’Alvalade, in panchina siederà Rui Borges. Il tecnico è stato ufficializzato come nuovo allenatore e ha sottoscritto con il club lusitano un accordo fino al 2026. L’allenatore lascia la panchina del Vitoria Guimaraes, recente avversario della Fiorentina in Conference League e si accasa a Lisbona. Il nuovo tecnico è stato presentato allo stadio Alvalade ed ufficializzato dal club:

“La nomina di Rui Borges segna un nuovo capitolo, guardando al futuro. È un allenatore che abbiamo avuto nel nostro radar per oltre un anno, che è progredito nel corso della sua carriera. Lo Sporting CP è vivo su tutti i fronti, lotta per tutti i trofei disponibili e continuerà a lottare” le parole del presidente del club portoghese Frederico Varandas.