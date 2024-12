Accordo trovato, torna Nedved: nuovo ruolo da gennaio

L’ex vicepresidente della Juventus pronto a rientrare con l’incarico di direttore sportivo: l’intesa partirà dal nuovo anno

A due anni o poco più dall’addio alla Juventus, Pavel Nedved è pronto a tornare. L’ex centrocampista, con un passato in campo anche nella Lazio, è uscito di scena dal club bianconero nel 2022 con lo scoppio dello scandalo legale all’inchiesta Prisma, con l’inibizione di otto mesi poi cancellata con il proscioglimento dopo il ricorso.

Nelle ultime settimane si è parlato di un suo possibile ritorno in Repubblica Ceca e lui stesso nel corso di un evento ha confermato di aver ricevuto due offerte, di cui una da un club del proprio paese ed una dall’estero. Ed è stata quest’ultima ad aver avuto la meglio, almeno stando a quanto scritto su ‘expres.cz’: Nedved ripartirà dall’Arabia Saudita, avendo accettato la proposta, economicamente molto importante, dell’Al-Shabab.

L’ex Juventus ha detto sì al ruolo di direttore sportivo del club che milita nella Saudi Pro League: il nuovo incarico partirà dal 1° gennaio, anche se la società avrebbe voluto un inizio immediato.

Nedved torna in Arabia Saudita: nuovo incarico

Come riferisce il portale della Repubblica Ceca, l’Al-Shabab ha insistito perché Nedved prendesse subito possesso del nuovo incarico, ma il dirigente ha preferito rimandare l’arrivo in Arabia Saudita di qualche giorno.

Quando arriverà troverà una squadra settima in classifica, lontana ben tredici punti dalla capolista Al Ittihad e reduce da una serie negativa con due punti conquistati nelle ultime tre partite. La rosa presenta calciatori come Carrasco, attualmente fermo per un infortunio, e Giacomo Bonaventura. Il centrocampista italiano è uno dei punti fermi della squadra, sempre schierato titolare quando è stato a disposizione.

Una volta iniziato il suo incarico, Nedved si ritroverà un nuovo allenatore in panchina. Nelle ultime ore, infatti, ha preso piede la candidatura di Fatih Terim come nuovo tecnico, con l’ufficialità che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Magari insieme a quella del nuovo direttore sportivo.