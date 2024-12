Chiesa di nuovo out, si ‘accende’ il ritorno in Serie A: idea a sorpresa

L’esperienza al Liverpool dell’ex esterno offensivo della Juventus si sta rivelando un flop: la suggestione che lo ‘riporta’ nel campionato italiano

Dodici milioni di euro più tre di bonus a fronte di 123 minuti complessivi: tra questi, diciotto in Premier League e una manciata in Champions League. Se non è cronistoria di un addio anticipato, diversi paletti potrebbero suggerire importanti colpi di scena a stretto giro di posta. Ci stiamo riferendo ovviamente a Federico Chiesa, la cui esperienza al Liverpool si sta rivelando un vero e proprio Everest da scalare.

Benché tutto fosse pronto per una sua convocazione nel corso della sfida contro il Tottenham, il nome di Chiesa non figura neanche nella lista dei paninari diramata dal Liverpool. Un chiaro segnale, insomma, che si somma a quello lasciato trapelare nei giorni scorsi da Arne Slot. Il tecnico dei Reds ha infatti rimarcato a chiare lettere la folta concorrenza con cui Chiesa dovrà fare i conti, Salah in primis. E così, in una sessione invernale di calciomercato che si prospetta piuttosto movimentata per tanti club di Serie A, quella di un possibile ritorno del figlio d’arte nel campionato italiano non sembra essere un’ipotesi utopistica.

Rispetto a qualche mese fa, però, Inter e Napoli – club al quale l’ex jolly della Juventus è stato accostato con una certa insistenza – hanno altre priorità. La stessa opzione Roma, resa concreta dalle mosse estive dei giallorossi, potrebbe riprendere quota soltanto in ottica estiva. Ragion per cui, in un mosaico ancora tutto da decifrare, chissà che non si possano materializzare nuove clamorose piste.

Chiesa di nuovo in Serie A: possibile suggestione Atalanta

Tra i club che almeno in linea teorica potrebbero bussare alla porta del Liverpool per capirne l’eventuale disponibilità a lasciar partire l’esterno offensivo ci potrebbe essere clamorosamente l’Atalanta. Gli orobici, protagonisti fin qui di una stagione importante sia in campionato che in Champions League, vogliono fare la voce grossa anche nel mercato invernale.

Alla stregua di quanto successo con Zaniolo e De Ketelaere, non è escluso che la ‘Dea’ entri nell’ordine di idee di fare almeno un tentativo per Chiesa, rivitalizzando un calciatore che fino a pochi mesi fa era uno dei punti di riferimento della Nazionale di Luciano Spalletti. Proprio la voglia di mettersi in gioco ritrovando stimoli e motivazioni potrebbe spingere Chiesa ad aprire a quella che, per adesso, rappresenta comunque solo una suggestione. Ed è proprio a quest’altezza che si insinua le necessarie valutazioni economiche.

La suggestione Chiesa-Atalanta, infatti, potrebbe essere battuta solo ed esclusivamente se il Liverpool entrasse nell’ordine di idee di aprire alla formula del prestito (al massimo con diritto di riscatto) e se i Reds decidessero di partecipare in maniera consistente al pagamento dell’ingaggio del calciatore, che si aggira sui 7 milioni di euro a stagione. Queste le (eventuali) condizioni, questi gli ostacoli: staremo a vedere, però, se il binomio Chiesa-Atalanta possa rappresentare soltanto un’idea invernale o sia in grado di scaldare le prossime ore di calciomercato.