Vlahovic fa le bizze: Giuntoli ci riprova per il bomber da 20 milioni

La Juventus ha bisogno di un attaccante nel mercato di gennaio dietro al serbo: le mosse del Dt bianconero per la finestra invernale

Vittoria pesante sul campo del fanalino di coda Monza, ma che fatica per la Juventus in campionato. I bianconeri ritrovano il successo pieno dopo quattro giornate all’asciutto, trascinate dalla ‘fame’ di Nico Gonzalez.

Proprio uno dei colpi di grido dell’ultima estate e pagato oltre 30 milioni da Giuntoli per strapparlo alla Fiorentina, peraltro prossima avversaria in campionato per uno scontro Champions che dirà molto sulle ambizioni da vertice della ‘Vecchia Signora’. Juve ancora in convalescenza, ma Thiago Motta torna a sorridere e guarda con fiducia all’impegno di domenica all’Allianz Stadium contro i viola. Un rientro fondamentale quello di Nico Gonzalez per l’allenatore italo-brasiliano, considerando il rendimento altalenante e il nervosismo mostrato da Vlahovic anche nella trasferta in Brianza.

Il bomber serbo è uscito infuriato nel finale di partita e Motta a dribblare le domande sul comportamento del suo numero nove: “Ha fatto una grandissima partita e sono contento della sua prova“, le parole del tecnico in conferenza stampa all’U-Power Stadium.

Calciomercato Juventus, attaccante cercasi a gennaio: si scalda la pista Lucca

Palese che la Juventus anche per questo motivo abbia bisogno di un nuovo attaccante a gennaio, allo scopo ogni tanto di far respirare Vlahovic e calmare i bollenti spiriti. L’ex Fiorentina per forza di cose è stato costretto a giocarle finora praticamente tutte, a parte ovviamente il periodo dove è rimasto ai box per infortunio.

Nico Gonzalez è stato fuori per oltre due mesi, mentre non si è ancora visto Milik dopo la doppia operazione al menisco del ginocchio. Il polacco vede la luce in fondo al tunnel, ma difficilmente tornerà in gruppo in tempo per la spedizione Supercoppa di inizio gennaio in Arabia Saudita. Saranno poi tutte da valutare evidentemente le condizioni di Milik e se l’ex Napoli non dovesse dare garanzie ecco che Giuntoli si fionderebbe con decisione su una nuova punta. Il capo dell’area tecnica è attentissimo alle possibili occasioni che il mercato potrebbe presentare, ad iniziare da Kolo Muani e da Zirkzee, quest’ultimo sogno di Thiago Motta.

In ballo anche un ipotetico scambio per Raspadori con il Napoli (sul piatto Danilo o Fagioli), mentre il Rennes al momento non apre a una soluzione creativa per Kalimuendo. Occhio quindi alla candidatura di Lorenzo Lucca, profilo stimato da Giuntoli e che manca nella rosa bianconera. La Juve resta vigile sul giocatore, tornato in auge con due gol pesanti contro Monza e Fiorentina. Convincere l’Udinese a cedere Lucca in prestito con eventuale obbligo di riscatto a giugno, però, non sarà un’impresa facile, con la famiglia Pozzo che valuta circa 20 milioni di euro il proprio bomber.