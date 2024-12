La Juve vuole 40 milioni: “Vlahovic sopravvalutato, da Italiano al Bologna” | ESCLUSIVO

Dusan Vlahovic ancora una volta nell’occhio del ciclone, dichiarazioni al veleno nei confronti dell’attaccante bianconero: verdetto impietoso

Servivano i tre punti, per la Juventus, nella trasferta di Monza e sono arrivati. Un successo che permette a Thiago Motta e soci di rimanere a tiro del gruppo delle prime in classifica, interrompendo una striscia di quattro pareggi di fila che aveva allontanato i bianconeri dal vertice. La vetta è ancora lontana, però, e la prestazione non è stata comunque entusiasmante, soprattutto per quanto riguarda alcuni dei singoli, Dusan Vlahovic su tutti.

Il serbo veniva da una serie aperta di tre gol consecutivi, contro Manchester City, Venezia e Cagliari. A Monza, non si è ripetuto, andando incontro a una serata negativa. Che Vlahovic ha concluso con lo sfogo in panchina per la sostituzione. Il tutto, sintomo di un certo nervosismo da parte sua.

Numeri alla mano, la prima parte di stagione di Vlahovic non è stata negativa (12 reti totali fin qui), ma anche in questa annata il centravanti fa i conti con delle fasi altalenanti, dando la sensazione di non riuscire mai a esprimere appieno il suo potenziale. Di lui abbiamo parlato in ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, con il giornalista Marcello Chirico. Il cui parere è stato a dir poco critico.

Marcello Chirico contro Dusan Vlahovic, il giornalista va a gamba tesa: “La Juventus la risolve come con Chiesa”

“Quand’è che avete visto Vlahovic calmo? – ha spiegato Chirico – La Juventus risolverà la questione Vlahovic a giugno, come con Chiesa, non prima. Ma il rinnovo non ci sarà”.

Decisione già presa dal club, non soltanto per valutazioni tecniche. “Quando le cose non gli girano continua a fare scenate – ha proseguito Chirico – Ma si è visto, ieri, in campo, per come ha giocato? A prescindere dalle parole di Thiago Motta, il caso c’è già e si è aperto quando è tornato dall’ultimo viaggio in Serbia. Lui e il suo agente non intendono fare sconti alla Juventus e il club dovrebbe prendere provvedimenti. Penso sarà messo sul mercato per circa 40 milioni“.

L’analisi su Vlahovic è ulteriormente impietosa da parte di Chirico: “Per me è un giocatore che non va bene per la Juventus. I gol non si contano, si pesano, vanno considerati anche i gol che si sbagliano. Non credo vada via a gennaio, a meno che l’Arsenal non forzi la mano. La verità è che Vlahovic si rende conto di avere limiti caratteriali e tecnici e di non riuscire ad alzare al livello. Eppure i compagni lo hanno servito a più riprese. Dicono che con Italiano alla Fiorentina avesse un sistema più a suo favore, bene, vada al Bologna con Italiano, se ci danno 40 milioni. Secondo me è un giocatore sopravvalutato, un buon attaccante ma nulla di più”.