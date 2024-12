Milan, che occasione con Paratici: può portare il campione d’Europa

Alla ricerca del nuovo direttore sportivo e magari chissà, anche dell’allenatore: c’è un profilo che può infiammare la piazza Milan

La stagione del Milan è più complessa che mai. Iniziata tra mille critiche ed episodi controversi, come la decisione di panchinare Theo Hernandez e Leao. E i risultati tardano a farsi vedere. Oltretutto, Fonseca di recente è stato molto critico con i suoi giocatori per via di un atteggiamento che deve assolutamente cambiare.

L’allenatore portoghese è chiaramente sotto accusa. Divide la tifoseria. La dirigenza per ora ha difeso a spada tratta il suo allenatore e le sue scelte, ma dire che Fonseca possa essere ancora sulla panchina del Milan per la nuova stagione potrebbe essere troppo azzardato.

La società, oltretutto, deve anche cercare una nuova figura importante in dirigenza. Da giorni manca il direttore sportivo, poiché le strade tra il Milan e Antonio d’Ottavio si sono separate e il club attualmente è scoperto nel ruolo di ds. Tra i nomi papabili per questa posizione, figura anche l’ex Juventus: Fabio Paratici. E con lui potrebbe cambiare il mercato rossonero.

Milan, 2025 con Paratici? E occhio ad una stella

Per il nuovo anno, precisamente per la prossima stagione, il Milan avrebbe l’opportunità di ingaggiare Fabio Paratici, ex direttore dell’area sportiva della Juventus. Sotto il suo mandato, la società bianconera ha conquistato numerosi trofei, ha consolidato la sua potenza in Italia. Paratici è stato anche al centro di indagini ed è stato squalificato a lungo per via dell’inchiesta sulle plusvalenze.

L’ex ad della Juve potrebbe tornare in corsa con i rossoneri, che hanno il ruolo vacante di direttore sportivo. Con la propria esperienza, Fabio Paratici potrebbe benissimo ricoprire questa posizione e riportare ordine all’interno della dirigenza. Oltretutto, potrebbe essere l’occasione per qualche colpo di mercato ad effetto, che faccia infiammare nuovamente la piazza.

Infatti, Paratici portò alla Juventus proprio Federico Chiesa, attualmente in forza al Liverpool, ma in gravi difficoltà per via di una condizione atletica e mentale non al top. Arne Slot ha difficoltà a metterlo in campo. Non bastano le poche presenze in coppa, quelle manciate di minuti concesse dal tecnico. Il Liverpool è chiaramente deluso da Chiesa, e lo stesso ex Fiorentina non può dirsi soddisfatto di questo trasferimento. Un rientro in Italia, in un club come il Milan, magari portato da Paratici, potrebbe rilanciarlo. E’ pur sempre il campione d’Europa del 2021, che ha permesso alla Nazionale di vincere il titolo continentale.