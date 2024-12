Zirkzee e Chiesa ancora in Serie A: “La scelta è presa, hanno già deciso” | ESCLUSIVO

Le ultime sul futuro dell’attaccante olandese e dell’esterno italiano, che potrebbero tornare a giocare nel nostro campionato

La Juventus sarà certamente la squadra protagonista del prossimo calciomercato. Giuntoli è pronto a muoversi per rafforzare l’organico, ma allo stesso tempo a cedere quei calciatori in esubero.

Per fare il punto della situazione in casa del club di Torino, a Ti Amo Calciomercato, sul canale YouTube di Calciomercato.it, è intervenuto Rudy Galetti. Fari puntati ovviamente sul difensore, ma anche sull’attaccante, con Joshua Zirkzee, che continua ad essere il sogno di Thiago Motta, anche se con l’arrivo di Amorim, la situazione si è complicata: “Oggi l’olandese è diventato più centrale all’interno dei Red Devils – afferma il giornalista -, è stata una richiesta fatta proprio ad Amorim prima di prenderlo. Il Manchester United vuole valorizzare gli acquisti di questa estate. Joshua così ha iniziato bene con il tecnico portoghese. Zirkzee vedrebbe il rientro in Serie A come un passo indietro. A dicembre si capirà cosa può dare Joshua, ma lui vuole rimanere. In questo momento è complicato il suo rientro in Italia, ma va detto che anche il Bologna ci ha pensato”.

Si affronta poi il discorso legato al difensore: “I bianconeri non hanno ancora scelto quale sarà l’innesto da fare – prosegue Galetti -. Skriniar è il più chiacchierato e pronto, ma stanno ancora facendo valutazioni su più tavoli e lo faranno per tutto dicembre, non c’è una trattativa in stato avanzato, anche se il difensore è una priorità. Non hanno chiuso il cerchio, anche perché va capita la posizione di Danilo. Nonostante le tante voci, non c’è ancora nulla di definito con il Napoli”. Il brasiliano non è però l’unico in uscita. Anche il connazionale, Arthur, è con le valigie in mano: “Tutto il suo entourage si sta muovendo per trovargli una squadra che lo rivaluti. Alla Juve per mille motivi non ha trovato lo spazio che meritava. Lo ha chiesto il Girona e il Como, oltre che diverse squadre in Brasile. A gennaio andrà via, ma lui vuole restare in Europa”.

Calciomercato, da Chiesa ad Allegri: il punto della situazione

Si parla poi di Federico Chiesa e Massimiliano Allegri, entrambi ex Juventus. Per il primo si è tornati a parlare di un possibile ritorno in Italia, per il secondo attenzione alla pista inglese.

Si parte dall’esterno ex Fiorentina: “Chiesa non è molto favorevole nel tornare in Italia – prosegue Galetti -, vorrebbe sfruttare l’occasione Liverpool per imporsi in Premier League. Chiesa guarda interessato alla situazione legata a Salah, che sembrava destinato a lasciare i Reds, ora le cose stanno cambiando sul rinnovo dell’egiziano. Può firmare presto un pre-accordo e la posizione di Chiesa si complica un po’. L’Inter ha provato a capire la situazione anche un po’ in virtù di questo, perché col rinnovo di Salah, lo spazio sarebbe anche meno. Prima di Natale è atteso così un confronto con Slot, perché Chiesa vorrebbe rimanere almeno fino al termine della stagione. Oltre all’Inter ci sono altre squadre interessate. I nerazzurri vorrebbero liberarsi di almeno uno tra Arnautovic e Correa già a gennaio per fargli spazio”.

Per quanto riguarda Allegri, si parla di un possibile approdo al West Ham: “Lopetegui si gioca molto stasera. La Premier ha delle situazioni di fermento in diverse panchine, quella del West Ham è certamente la più a rischio, ma attenzione anche a Tottenham ed Everton. Generalmente Allegri punta a fare una preparazione che parta dall’estate e che possa comprendere anche il mercato. Quindi si può sfruttare la finestra di gennaio, per soddisfarlo almeno in parte. Dopo la vedo difficile”.