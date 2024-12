Marotta, dura risposta a Cardinale: “Ha fatto confusione”. E fa un annuncio di mercato

Il presidente dell’Inter risponde al numero 1 del Milan e parla anche della sessione invernale di calciomercato

Giuseppe Marotta replica a Gerry Cardinale. Botta e risposta al vetriolo tra i due numeri 1 dei club di Milano.

Se Cardinale aveva parlato di un’Inter che “ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta” con il riferimento alla situazione dell’ex presidente Steven Zhang, questa sera è arrivata la dura risposta di Marotta.

L’attuale numero uno dei nerazzurri è intervenuto a ‘Sky’: “Non avrei voluto parlare di questo argomento. Sono parole fuori luogo e inopportuno, credo che abbia fatto un po’ di confusione. In passato è vero che il nostro azionista di maggioranza ha avuto delle difficoltà economiche, ma è stato affiancato da Oaktree“.

Quindi Marotta ha aggiunto: “Rispettiamo tutte le regole del fair play finanziario e siamo passati da un passivo di oltre 200 milioni a -46 milioni. Nel frattempo abbiamo anche vinto e siamo l’unica squadra di Milano con due stelle sul petto”.

Calciomercato Inter, Marotta chiude agli acquisti

Dall’attesa risposta al Milan all’altrettanto atteso mercato. Marotta questa volta però chiude la porta a nuovi acquisti.

“Non credo che interverremo a gennaio per due motivi: la rosa è competitiva e risponde ai nostri obiettivi e poi perché il mercato di riparazione spesso non offre occasioni. Visto che la nostra squadra è già di alto livello, non credo che faremo nulla”. Infine su Inzaghi: “Per lui parlano i risultati. Inzaghi si è inserito molto bene, ha un rapporto ottimo con la proprietà ed ha dimostrato che è un grande allenatore. Sono convinto che il nostro matrimonio durerà ancora a lungo”.