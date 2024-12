La Juve non brilla, Thiago Motta non è preoccupato: “Fa parte del percorso”. Ansia Koopmeiners

La Juventus vince soffrendo sul campo del Monza e torna al successo pieno dopo quattro pareggi. Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore bianconero

La Juventus e Thiago Motta tornato ad esultare anche in campionato, dopo i quattro pareggi cinsecutivi che hanno allontana i bianconeri dal vertice della classifica.

La Juve non brilla, ma i tre punti dell’U-Power Stadium contro il Monza sono di platino per Locatelli e compagni per rilanciarsi nelle zone che contano. Di buono c’è il risultato, un po’ meno la prestazione: “Il Monza ha giocatori forti e di qualità, con un ottimo allenatore in panchina. Noi però abbiamo fatto meglio e la vittoria è meritata – spiega Motta in conferenza stampa – Nelle transizioni potevamo fare certamente meglio, il terzo gol non è arrivato e abbiamo tenuto così il 2-1 che ci ha dato i tre punti. Difesa in sofferenza? Dobbiamo migliorare sotto ogni aspetto, non solo su quello difensivo“.

L’allenatore bianconero prosegue parlando del cammino della sua Juventus: “Speravo di fare una buona partita e conquistare la vittoria. Il percorso è fare anche queste partite, fa parte della nostra crescita. Adesso dobbiamo recuperare qualche giocatore e riposare, poi inizieremo a preparare la partita con la Fiorentina“.

Monza-Juventus, Thiago Motta esalta Nico Gonzalez: “Importante in campo e fuori”

Decisivi McKennie e Nico Gonzalez per la formazione di Thiago Motta: “Weston ha fatto bene in un ruolo che non fa spesso, ma che può fare perfettamente. Lui e Nico Gonzalez mi hanno dato grande disponibilità e giocato con tutta la convinzione del mondo. Hanno meritato questi due gol”.

L’ex mister del Bologna esalta l’argentino, al secondo gol consecutivo dopo il rientro dall’infortunio: “Nico è molto importante per noi in campo e anche fuori. Oggi rientrava titolare, ha fatto un’ottima partita e segnato un’altra rete. Il giusto premio alla sua prestazione”.

Infine Thiago Motta dribbla la domanda sul nervosismo palesato da Vlahovic all’uscita dal campo: “Sono contento della sua prestazione, così come di tutta la squadra”, la risposta all’inviato di Calciomercato.it