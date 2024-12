Tutto deciso per Nico Paz: Juventus battuta

Tra i calciatori più sorprendenti della prima metà di stagione in Serie A c’è senza dubbio Nico Paz. La stella del Como può far gola a diverse big italiane

Manca ormai sempre meno alla conclusione del girone d’andata di Serie A. Queste ultime battute sanciranno la squadra campione d’inverno con l’incertezza che vive sovrana nella zona alta della classifica. Dall’Atalanta all’Inter, passando per il Napoli: le big a caccia di gloria sono tante e la graduatoria resta estremamente corta.

A impressionare però non sono solo le prime della classe. C’è infatti una neopromossa come il Como che ha ben figurato, al netto di alti e bassi in termini di risultati, e che ha messo in luce il talento cristallino di Nico Paz. L’argentino classe 2004 è in prestito dal Real Madrid e alla corte di Fabregas ha saputo ben presto imporsi come un calciatore di altissimo valore.

Mancino di alta qualità capace di creare occasioni per se e per i compagni, Nico Paz ha messo a referto finora due reti e ben 4 assist. Si tratta di un giocatore completo sia dal punto di vista tecnico che fisico, e che ha ancora ampi margini di miglioramento. La stagione in Serie A a Como sta contribuendo ad accelerare la sua crescita, tanto da attirare su di se le mire di diverse squadre.

Calciomercato, tutti pazzi per Nico Paz: la scelta ricade sull’Inter

Al netto dei numero in crescita Nico Paz è sulla bocca di tutti vista la sua enorme qualità ed in particolare è finito nei radar dell’Inter.

Non solo i nerazzurri però sono stati accostati alla stellina di proprietà del Real Madrid, che potrebbe fare le fortune di diverse squadre. A tal proposito abbiamo chiesto ai nostri utenti su X dove lo vedrebbero bene la prossima stagione.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su X in merito al futuro di Nico Paz:

Il 39% dei votanti vorrebbe vedere l’argentino di origini spagnole proprio all’Inter. Battuta la Juventus ferma al 26,8% mentre chiudono Milan e Napoli alla pari sul 17,1% delle preferenze.