PAGELLE E TABELLINO ROMA-PARMA 5-0: la Joya di Natale. Balogh errore grave

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2024/25: festa giallorossa

ROMA

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Hummels 6,5

Ndicka 7

Saelemaekers 7,5

Koné 7

Paredes 7

Angeliño 7

FLOP El Shaarawy 6,5: flop ovviamente è un parolone, diciamo il ‘meno migliore’. Perché spreca due grosse occasioni nel primo tempo: nella prima non è lucido nel lasciare il pallone a Dovbyk che non era in fuorigioco, nell’altra sceglie di andare stranamente di esterno invece che aprire il piattone davanti a Suzuki per il 3-0.

TOP Dybala 7,5: finalmente, rieccolo. Nel momento più particolare per lui, quello più decisivo per il suo futuro. Ritrova il gol dopo due mesi, ma più in generale fa una partita completa, in cui segna e fa segnare. Era il momento giusto. Anche per diventare diventare il terzo goleador argentino nella storia della Serie A.

Dovbyk 6,5

Allenatore: Ranieri 7

PARMA

Suzuki 5,5

Coulibaly 5

Delprato 5. Dal 54′ Valenti 5

FLOP Balogh 4,5: il fallo incredibilmente ingenuo dopo pochi minuti che costa il rigore al Parma costa pure gran parte della partita.

Valeri 4,5. Dal 59′ Benedyczak 5,5

Hernani 5

Sohm 6

Man 5,5

Haj Mohamed 4,5. Dal 46′ Camara 6

Almqvist 5,5. Dal 54′ Cancellieri 5,5

TOP Bonny 6: gioca una buona gara, cuce il gioco, dà una mano e apre tanti spazi ai compagni. Peccato per l’occasione iniziale che poteva cambiare tutto.

Allenatore: Pecchia 5

Arbitro: Di Bello 6

Il tabellino di Roma-Parma

Marcatori: 8′ Dybala (R), 13′ Saelemaekers (R), 51′ Dybala (R), 74′ rig. Paredes (R), 84′ Dovbyk (R)

Ammoniti: Bonny (P), Almqvist (P), Angelino (R)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; El Shaarawy, Dybala; Dovbyk. A disposizione: Ryan, Marin, Sangaré, Hermoso, Celik, Dahl, Baldanzi, Le Fée, Pisilli, Pellegrini, Zalewski, Soulé, Shomurodov.

Allenatore: Ranieri.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato (Valenti 54′), Balogh, Valeri (Benedyczak 59′); Hernani; Sohm; Man, Haj Mohamed (Camara 46′), Almqvist (Cancellieri 54′); Bonny.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Hainaut, Camara, Cancellieri,Trabucchi, Valenti, Mihaila, Benedyczak.

Allenatore: Pecchia.

Arbitro: Di Bello della sezione di Brindisi. Assistenti: Lo Cicero-Fontemurati. IV Uomo: Galipò. VAR: Di Paolo. AVAR: Camplone.

Spettatori: 62.968 (sold out)