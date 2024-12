L’Atalanta non si ferma più: De Ketelaere stende l’Empoli nel finale

L’ex attaccante del Milan sale in cattedra e permette agli orobici di strappare una vittoria pesantissima: toscani regolati 3-2

Atalanta irresistibile. Pur soffrendo in diversi parti dell’incontro, i nerazzurri regolano anche l’Empoli, battendo i toscani 3-2 e portando ad undici la striscia di vittorie consecutive. Pronti via e gli orobici provano ad impostare il consueto ritmo tambureggiante. L’Empoli, però, non ha alcuna intenzione di fare da comparsa: il primo squillo della gara è proprio dei toscani, che passano in vantaggio al 13′ grazie a Colombo. Pescato tutto solo nel cuore dell’area di rigore dei nerazzurri, l’attaccante dell’Empoli batte Carnesecchi centrando il bersaglio grosso dal cuore dell’area di rigore.

Colpiti a freddo anche dall’uscita dal campo di Retegui, i padroni di casa ci mettono un po’ a carburare ma poco dopo la mezz’ora trovano gli argomenti giusti per riacciuffare inerzia e risultato dell’incontro. Al 34′ di testa De Ketelaere inchioda il pareggio. Passano dieci minuti e Lookman trova il 2-1: l’azione avvolgente degli orobici pesca Lookman nel cuore dell’area di rigore che da pochi passi non sbaglia. I padroni di casa alzano il ritmo e prima De Ketelaere e poi Ederson flirtano con il tris, che però non arriva.

Quello che sembra essere il preludio ad una sfida ormai incanalata, si tramuta dunque in un match assolutamente vibrante. Ad animarla è il calcio di rigore calciato centralmente che poco prima dell’ora di gioco Esposito trasforma. Sul 2-2 la partita cambia. L’Atalanta comincia a caricare a testa bassa, pur faticando a creare occasioni pericolose. L’Empoli si affida a ripartenze fulminee, non concretizzate per un paio di errori tecnici che si rivelano decisivi. Ad una manciata di minuti dal triplice fischio, infatti, è ancora Charles De Ketelaere a trovare il 3-2 definitivo capitalizzando un’azione irresistibile: il tuttocampista belga si accentra con forza e caparbietà, trovando un sinistro preciso e beffardo che si insacca all’angolino. Gli ospiti provano a riacciuffare l’incontro, ma è troppo tardi: il Gewiss Stadium festeggia l’undicesima vittoria consecutiva dell’Atalanta che si regala un Natale in vetta, riportando a due i punti di distanza dal Napoli di Antonio Conte.

Atalanta-Empoli 3-2

Marcatori: 13′ Colombo (E), 34′ De Ketelaere (A), 45′ Lookman (A), 57′ Esposito (E), 86′ De Ketelaere (A).

CLASSIFICA SERIE A:

Atalanta* 40 punti, Napoli* punti 38, Inter** e Lazio* 34, Fiorentina**, Juventus 28, Milan 26 Bologna 25, Udinese 20, Empoli*, Roma* e Torino* 19, Genoa* e Lecce* 16, Verona*, Parma e Como 15, Cagliari* 14, Venezia* 13, Monza 10

*una partita in più

** una partita in meno

RISULTATI E PROGRAMMA GIORNATA 17 SERIE A:

Venerdì 20 dicembre

Verona-Milan 0-1

Sabato 21 dicembre

Torino-Bologna 0-2

Genoa-Napoli 1-2

Lecce-Lazio 1-2

Domenica 22 dicembre

Roma-Parma 5-0

Venezia-Cagliari 2-1

Atalanta-Empoli 3-2

Monza-Juventus 20.45

Lunedì 23 dicembre

Fiorentina-Udinese 18.30

Inter-Como 20.45

PROSSIMI IMPEGNI:

Lazio-Atalanta 28 dicembre 20.45

Empoli-Genoa 28 dicembre 15.00