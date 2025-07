“Via Scaroni, torna Galliani”: plebiscito Milan

Invocato il ritorno al Diavolo del grande ex, sono praticamente tutti d’accordo: applausi a scena aperta per lui

Il passato non si dimentica. Anche in un mondo del calcio frenetico, che fagocita tutto, con un ritmo sempre più incessante, c’è chi conserva la memoria di ciò che è stato, specialmente se ha rappresentato e rappresenta tutt’ora ricordi felici. Come nel caso del sodalizio tra Adriano Galliani e il Milan, una epopea storica del calcio nostrano e rossonero in particolare.

I lunghi anni vissuti da dirigente da parte di Galliani sono coincisi con uno dei periodi di maggior splendore della storia del Diavolo. E non stupisce, perciò, che di recente più di qualcuno abbia iniziato a pensare a un suo clamoroso ritorno. Soprattutto a fronte di una situazione attuale in cui, in ambito rossonero, le polemiche non mancano. La società sta cercando di risollevarsi dopo la disastrosa stagione scorsa, ma in molti non condividono il suo operato e sperano in qualcosa di più. I vari Cardinale, Scaroni, Furlani sono costantemente sotto attacco da parte di una larga fetta della tifoseria.

Milan, sui social tutti rivogliono Galliani: auguri di compleanno e richieste di ritorno

E dunque, nel giorno dell’81esimo compleanno di Galliani, ecco una nuova occasione, da parte dei supporters rossoneri, per manifestare il proprio apprezzamento al grande ex e invocarlo a tornare a Milanello.

Sui canali social del Milan, il post dedicato agli auguri di compleanno all’ex dirigente è stato letteralmente preso d’assalto dagli utenti. Su ‘X’, è praticamente un plebiscito. Tutti chiedono a Galliani di tornare per rifare grande il Milan. Ecco una carrellata di messaggi a lui dedicati:

Paolo Scaroni OUT ❌ Adriano Galliani In ✅ — عـــامر (@SWIPEY25) July 30, 2025

Fatelo tornare — ❤️🖤Fatina🧚‍♀️Mutante_ 💚🤍❤️ (@MutantFairy_) July 30, 2025

Auguri Adriano, riportaci del milanismo per favore❤️ — Zio Giac (@MioZieterno) July 30, 2025

TORNA A CASA ADRIANO!! — Bomber (@vieriinzaghi99) July 30, 2025

Torna Adriano #Galliani. Ti aspettiamo

Tanti auguri al nostro Condor — AngelRedblack- MX #MilanSpace ❤🔴⚫ (@Angelredblack1) July 30, 2025

Hire him back — Martino Puccio (@MartinoPuccio) July 30, 2025

torna a casa per l’amore del cielo — Belo 🥷🏼🧣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@13beloo) July 30, 2025

Riportate il condor al centro del villaggio — Ripper (@__Ripper__) July 30, 2025

Non sappiamo se davvero questo ritorno, che avrebbe del clamoroso, si concretizzerà, ma di certo il popolo del Milan ha di fatto già espresso il suo verdetto più che favorevole.