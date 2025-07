UFFICIALE, mollato Lookman: virata decisiva su Garnacho

Si passa dal giocatore dell’Atalanta all’argentino in uscita dal Manchester United: svolta di calciomercato sorprendente

Giorni e ore caldissimi, sull’asse tra Milano e Bergamo. C’è un nome su tutti che attira l’attenzione in questa fase del calciomercato ed è naturalmente quello di Ademola Lookman, per il quale l’Inter ha rilanciato, senza però ancora aver ancora ottenuto il via libera da parte dell’Atalanta.

Marotta e i suoi stanno lanciando l’ultimo assalto al nigeriano, avendo già lasciato intendere che nei prossimi giorni la questione verrà risolta in un verso o nell’altro. Vale a dire che se non si dovesse riuscire a concludere l’affare, l’Inter guarderebbe altrove, per il rinforzo offensivo mancante e richiesto da Chivu. Ci sono tanti altri nomi, come sappiamo, che ruotano attorno a questo affare. L’ultimo è quello di Garnacho.

Inter, una concorrente in meno per Lookman: l’Atletico Madrid va su Garnacho

L’attaccante argentino vuole lasciare il Manchester United ed era stato accostato, in passato, al Napoli. In questo caso, l’Inter non entra in corsa per lui. Ma lo fa l’Atletico Madrid.

I ‘Colchoneros’ erano tra le pretendenti a Lookman, ma, visto il muro elevato posto dall’Atalanta, il forcing dell’Inter e la volontà del giocatore già piuttosto evidente di vestire la maglia della Beneamata a breve, hanno deciso di mollare il colpo. Secondo ‘Elgoldigital’, a questo punto, il ds dell’Atletico, Bucero, avrebbe messo Garnacho in cima alla propria lista. E nei prossimi giorni potrebbe andare a caccia di un altro grande acquisto, in una sessione che ha già visto l’Atletico ripetutamente protagonista con innesti di grande spessore, come Baena, Cardoso, Ruggeri, Pubill, Hancko, Almada. Simeone, in panchina, attende fiducioso di avere un altro tassello per una squadra rinnovata e in grado di riproporsi ad altissimi livelli.