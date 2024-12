“Impresentabile”: il vantaggio non basta, bufera durante Monza-Juve

Un calciatore bianconero finisce sotto accusa durante la partita di questa sera: i tifosi non lo salvano

La Juventus parte bene contro il Monza, trova quasi subito il gol con McKennie, ma si fa pareggiare poco dopo da Birindelli.

Un gol che ha sorpreso un po’ tutti, visto che i bianconeri sembravano agevolmente in controllo del match. I brianzoli, invece, hanno trovato il gol dell’1-1 al termine di una bell’azione corale che ha però trovato la complicità della retroguardia bianconera. McKennie non è stato impeccabile, mentre Kalulu ha dormito sull’inserimento del calciatore del Monza che è riuscito a colpire la palla a volo indisturbato e battere Di Gregorio.

Una dormita che i tifosi della Juventus hanno sottolineato in maniera perentoria, prendendosela soprattutto con l’ex calciatore del Milan. Un Kalulu che già in avvio di gara si era macchiato di un rinvio sbagliato che aveva generato un’azione pericolosa dei padroni di casa. In occasione del gol, invece, Kalulu arriva in ritardo su Birindelli che può andare alla conclusione senza alcuna opposizione degli avversari.

Da qui la polemica dei tifosi juventini che giudicano in maniera negativa la prestazione di questa sera di Kalulu su X.

inizio a capire perché il milan ha lasciato andare via così facilmente Kalulu #MonzaJuve — IAN L’URAGANO® (@DIABOLIK_7) December 22, 2024

Kalulu mi sa che ha mangiato pesante stasera. — Filippo Buono (@FilippoCattivo) December 22, 2024

Possiamo dire errore di Kalulu sul goal del Monza oppure è reato? — Giovanni DLC (@Giodlc85) December 22, 2024

Difensore più scarso della serie A direi Kalulu — giovanni brentegani (@giovannibrenteg) December 22, 2024

McK resta fuori posizione per tutta l’azione e Kalulu dormicchia mica poco: bella iea mettere gente fuori ruolo — Alberto Fantoni (@ConteAlmaviva) December 22, 2024

Kalulu in vena di farci morire — De Armasmachia (@noianononhodet1) December 22, 2024

Gran gool del figlio di birindelli, ma dormita pazzesca di Kalulu — Osvaldo ⭐⭐⭐🤍🖤 (@IaconeOsv) December 22, 2024

C’è da dire che Kalulu ha marcato bene… #MonzaJuve — Norbert Rizzo (@NorbertRizzo) December 22, 2024

Monza-Juventus, Kalulu nel mirino: “l’affare lo ha fatto il Milan”

Tantissimi i tweet che prendono di mira il difensore della Juventus, accusato di non essere attento. Qualcuno mette in dubbio la bontà del suo acquisto, affermando che riesce ora a capire perché il Milan lo ha lasciato partire così facilmente.

Ma c’è anche chi emette una bocciatura senza appello, definendo Kalulu il difensore più ‘scarso’ della Serie A e chi lo considera “impresentabile”, almeno questa sera. Però non manca chi comunque sottolinea quanto abbia fatto bene finora, facendo intendere che una partita storta più capitare a chiunque. Non è capitata a Nico Gonzalez che ha trovato la rete del 2-1 al 40′.